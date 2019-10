Tehotná žena sa pohádala s priateľom a počas jazdy vypadla z auta: Helena porodila dieťatko a zomrela

Austrálčanka Helena Broadbent († 32) zahynula hneď po pôrode na následky zranení po tom, čo vypadla z auta.

Tridsaťdvaročnú matku okamžite previezli do nemocnice po tom, čo spadla z vozidla. Pri páde utrpela životohrozujúce zranenia. Podľa The Sun porodila v nemocnici núdzovým cisárským rezom. Krátko potom zomrela. Novorodeniatko previezli do nemocnice Royal Women's Hospital. Je v kritickom stave.

Podľa polície sa žena pohádala so svojim priateľom ešte doma a hádka mala pokračovať, aj keď nasadali do auta. William Wilson dupol na plyn, vo vysokej rýchlosti vozidlo vyletelo zo zákruty a Helena vypadla z auta. Na miesto prišli privolaní záchranári, ktorí tehotnú ženu previezli do nemocnice. Tam žena priviedla na svet dieťatko cisárkym rezom. Matka krátko na to zomrela, bábätko je v starostlivosti lekárov.