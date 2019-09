Monica Bellucci oslavuje 55. narodeniny: Návod na to, ako dobre vyzerať

Jedzte dobre, pite dobre, majte dobrý sex a veľa sa smejte. Zvyšok príde sám. Tak znejú rady Monicy Bellucci, ktorá má dnes 55 rokov, no stále vyzerá viac než dobre. Ženy by si podľa nej mali život najmä užívať, a nie sa trápiť.

Monica Bellucci začala svoju kariéru ako modelka už vo veku 16 rokov. Pracovala pre významné značky ako Dolce & Gabbana či Dior. Pred kamerou sa objavila až o 10 rokov neskôr. Najskôr hrala menšie roly, prerazila hlavnou úlohou vo filme Maléna v roku 2000. Zahrala si tiež v Asterixovi a Obelixovi či v Matrixe. V roku 2015 sa vo filme Spectre stala vôbec najstarším Bondovým dievčaťom.

V osobnom živote sa jej až tak nedarilo. Je dvakrát rozvedená, a to napriek tomu (alebo práve preto?), že druhé manželstvo s francúzskym hercom Vincentom Casselom bolo veľmi voľné a umožňovala mu aférky s inými ženami.

V minulosti jej nerobili problémy ani nahé scény, ale s tými už je koniec. „Sexi scény áno, ale nie nahotu,“ povedala pre denník The Telegraph. Rozhodne to nie je preto, že by sa za svoje telo hanbila. V tomto jej pomohla aj matka príroda. „Nie som z tých, čo by vstávali ráno o šiestej a išli do telocvične. Pár dní pred nakrúcaním som prestala jesť cestoviny a to stačilo. Tiež si doprajem pohárik vína aj cigaretu,“ dodala. Jej recept je jasný - dobré jedlo, pitie, sex a veľa smiechu!