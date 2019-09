Mama Mateja Landla herečka Eva Landlová: S kariérou som skončila

Rázne rozhodnutie! Herečka Eva Landlová (87), ktorá má za sebou bohatú kariéru, urobila za pracovným životom hrubú čiaru. Umelkyňa Novému Času prezradila, na čo je najviac pyšná, aj čo naučila svojho syna, tiež herca, Mateja Landla (56).

Eva Landlová pôsobila štyri desaťročia v divadle Nová scéna a divákom je známa z množstva filmov a seriálov. Hoci je už na dôchodku, herecké remeslo sa rozhodla zavesiť na klinec až teraz.

„Ja som skončila, teraz už odpočívam. Sem-tam ešte robím, bola som jeden deň v Oteckoch, v Sestričkách aj v Delukse, ale už to nechcem preháňať. Kariéru uzatváram,“ povedala Novému Času uznávaná herečka, ktorá si už chce užívať zaslúžený odpočinok.

Hrdá na rozprávky

Herečka najradšej spomína na obdobie, keď hrávala predstavenia pre najmenších. „Som hrdá, že sme naučili deti chodiť do divadla. Ja som vychovávala publikum tými rozprávkami. V tržnici ma často zastavia dospeláci, ktorí na ne ako deti chodili. Niekoho to obťažuje, ale ja ich milujem a ďakujem im!“ hovorí pani Landlová, ktorá dala školu života a herectva aj synovi Matejovi. „Hovorila som mu - ver tomu, čo hovoríš a maj to v srdiečku, aby to nebolo naučené. A nemysli si, že to je niečo extra, sú deti, ktoré dobre lyžujú,“ dodala pani Eva.

Z krasokorčuliarky herečka

Eva Landlová mala v mladosti našliapnuté na sľubnú kariéru krasokorčuliarky, keď sa v roku 1948 stala majsterkou Slovenska. Vďaka vášni pre tento šport spoznala aj svojho manžela Františka. Zvíťazilo však herectvo. Veľkú časť kariéry pôsobila v divadle Nová scéna, kde účinkovala v množstve rozprávok. Hrala v mnohých filmoch a seriáloch. Má synov Mateja a Martina.