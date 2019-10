Mladík sa zbláznil do prostitútky na internete: Popravil celú svoju rodinu

Láska zatemnila bývalému zdravotnému bratovi Grantovi Amatovi myseľ a rozhodol sa pre svoju milovanú okradnúť svojich blízkych. Keď mu bránili v styku s ňou, zavraždil ich.

Grant Amato (29) z Floridy sa zamiloval do ženy, ktorá poskytovala sexuálne služby cez internet. Nikdy sa nestretli, keďže žena, ktorá si hovorila Sylvia bola z Bulharska, no Grant k nej cítil to, čo k nikomu inému predtým, informuje Mirror. S radosťou jej kupoval nové spodné prádlo, v ktorom sa mu predvádzala, a financoval aj jej sexuálne hračky. Tieto darčeky, ale aj samotné četovanie so Sylviou na platenej pornografickej stránke, ho stálo množstvo peňazí.

Sylvia si myslela, že Grant si to môže dovoliť. Aby ju zaujal, neustále jej hovoril, aký je bohatý, tvrdil, že je profesionálnym hráčom počítačových hier, má vlastný dom a BMW. Nič z toho nebola pravda. V skutočnosti žil v rodičovskom dome so svojou matkou Margaret a otcom Chadom, mal Hondu a bol nezamestnaný. Jeho dvaja bratia Cody a Jason boli vo svojich životoch úspešnejší.

Celá jeho rodina bola zamestnaná v zdravotníctve. Aj Grant bol zdravotným bratom v istom zdravotníckom centre, ale vyhodili ho z dôvodu krádeže a nesprávneho podávania liekov pacientom. Kradol silné anestetikum Propofol a podľa vlastných slov ho dával pacientom, ktorí nedostávali dostatok liekov od doktorov. Vyšetrovatelia sa obávajú, že Grant tieto lieky podával pacientom, aby ich umlčal. Granta vyhodili aj zo zdravotníckej školy, ktorú navštevoval, pretože nespravil skúšky.

Keďže nemal prácu, využíval štedrosť svojich rodičov. Keď narazil na krásnu Sylviu v júni 2018, stal sa na nej závislým. Ak spolu nečetovali cez pornografickú stránku, písali si aspoň cez Twitter alebo Skype.

Aby si ju udržal vo svojom živote, ukradol od svojich rodičov 150 000 dolárov, medzi ktorými bola aj pôžička na dom. Potom vzal peniaze svojmu bratovi Codymu a predal niektoré veci, ktoré mu patrili. Tak získal 60 000 dolárov. Svojej láske Sylvii poslal v priebehu troch mesiacov viac ako 200 000 dolárov. A ona verila, že tie peniaze boli jeho.

Keď Grantov otec Chad zistil, čo jeho syn robí, malo to veľké následky. Spolu s Codym zariadili, aby Grant nastúpil na liečenie pre ľudí závislých na sexe a internete. Taktiež ho prinútili povedať Sylvii pravdu a dali mu podmienku, že po liečení si musí nájsť prácu a splatiť späť všetky peniaze.

Hoci Grant platil Sylvii za jej čas, bol presvedčený o tom, že je jeho priateľkou. Nevedel si predstaviť svoj život bez nej. Na liečení mal ostať dva mesiace, no po dvoch týždňoch to vzdal a vrátil sa domov. Mal zakázané používať wifi, no aj tak sa mu podarilo komunikovať so Sylviou cez Twitter.

Brat Cody sa priznal svojej priateľke, že Grant sa správa nestálo, dokonca povedal, že sa bojí, že všetkých zabije. Dňa 25. januára Cody neprišiel do práce a jeho priateľka sa mu nemohla dovolať. Kontaktovala políciu a informovala ich, že večer predtým išiel Cody do rodičovského domu.

Keď polícia otvorila dvere, naskytol sa im hrozný pohľad. V kuchyni na zemi ležal v kaluži krvi otec Chad. Cody, stále oblečený v nemocničnom odeve, bol v garáži. V pracovni na stole ležala matka Margaret. Grant a jeho biela Honda zmizli.

Policajti ho našli v hoteli v Orlande. Grant priznal, že noc predtým sa s rodinou hrozne pohádal, pretože zistili, že stále je v kontakte so Sylviou. Otec mu dal na výber - buď nech opustí ju, alebo nech odíde z ich domu. Grant si vybral druhú možnosť.

Policajti ale vedeli, že tento príbeh nie je pravdivý. Na tohtoročnom pojednávaní žalobca povedal, že Grant najprv zavraždil svoju matku, potom otca, a potom čakal štyri hodiny na príchod svojho brata, aby ho mohol zastreliť. Scénu potom naaranžoval tak, že Cody zabil rodičov a nakoniec aj seba.

V júli tohto roku bol odsúdený za trojnásobnú vraždu. Jeho brat Jason tvrdí, že najviac mu chýbajú rozhovory s jeho matkou: "Naozaj mi chýba jej hlas." Grant bude doživotne sedieť vo väzení. Hoci jeho rodina nevedela obmedziť jeho závislosť, zákon to nakoniec urobil.