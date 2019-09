Rasťo Sokol v šou Tvoja tvár znie povedome: Problémy počas vystúpenia! Svoje číslo takmer nedokončil

Stres a panika! V markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome sa to hemží skvelými premenami a výkonmi súťažiacich. V nedeľu sa v úlohe speváka Barryho Whita (58) predviedol moderátor Rasťo Sokol (50).

Jeho vystúpenie však nešlo tak hladko, ako sa predpokladalo. Náročná premena si vyslúžila svoju daň a Rasťo mal počas spievania obrovské problémy s umelými zubami. Nakoniec ich musel vybrať, inak by svoje číslo nedokončil!

Sokolova premena trvala niekoľo hodín. Keď sa objavil na scéne, nielen porota, ale aj diváci pozerali s otvorenými ústami. Maskéri urobili skvelú prácu a zmena moderátora na legendárneho speváka Barryho Whita sa im skutočne podarila. A hoci Sokol nakoniec nevyhral, jeho výkon patril jednoznačne k tým najlepším.

Už počas prenosu však bolo vidieť, že má obrovské problémy. Spievanie mu totiž sťažovali umelé zuby, ktoré musel mať v ústach, aby sa čo najviac podobal na ikonického černošského umelca. „Rasťo si ich musel vybrať. Diváci to síce videli, ale nevedeli pozadie celej situácie. Jemu sa totiž zuby nalomili. Ak by si ich nedal do ruky, nedokázal by to dospievať,“ prezradil zdroj zo štábu.

Nepríjemná situácia

Sokol tak má za sebou náročné číslo, ktoré mu spôsobilo vrásky na čele. Ťažkosti priznáva aj samotný moderátor. „Myslel som si, že si to nikto nevšimne, ale samozrejme, všimli si to všetci. No vedel som, že v takomto prípade sa nič neopakuje a ten adrenalín bol taký obrovský, že som to jednoducho dospieval,“ povedal Sokol a dodal: „Keď som dospieval, ten výdych a kameň, ktorý mi padol zo srdca, bolo počuť asi aj pod budovou.“ Napriek veľkým problémom to zvládol a podal obdivuhodný výkon. Len málokto tušil, že moderátor je aj taký dobrý spevák.