Pozor na neúmernú veľkosť implantátov: Plusy a mínusy umelých pŕs

Ženy, túžite po bujnom dekolte? Kult dokonalého tela vládne aj Slovensku a estetické zákroky na zväčšenie poprsia už dávno nie sú len výsadou celebrít.

Čo si o takomto skrášľlovaní myslia lekári? Hlavne sa zverte do rúk odborníka a neprežeňte to s veľkosťou, aby ste raz svoje rozhodnutie neoľutovali. Aj niektoré celebrity sa už silikónov zbavili.

Návšteva kliniky plastickej chirurgie nie je práve lacná záležitosť. Za zväčšenie poprsia sa spravidla platia tisíce eur. Výnimkou je len prípad, keď to odporučí lekár. „Ak ide o zákrok indikovaný lekárom napríklad pri karcinogéne prsníka, poisťovňa zákrok uhradí,“ tvrdí hovorca zdravotnej poisťovne Union Matej Neuman.

Niektoré známe tváre ako Patrícia Vitteková (39) či modelka Romana Škamlová (31) v uplynulých dňoch prekvapili chudobnejším dekoltom. Kým bývalá láska futbalistu Róberta Vitteka priznala, že pre silikóny prekonala vážne zdravotné problémy, bývalá misska Škamlová tajnostkársky povedala, že za tým nie je žiadny zdravotný ani estetický dôvod.

Plusy

- žene vzrastie sebavedomie, či už to súvisí s tým, ako sa pozerá na seba ona, alebo ako ju vníma okolie a najmä opačné pohlavie

- moderné implantáty pôsobia prirodzene a zdravotne neškodia

- sú trvalé, menia sa len v prípade zdravotných komplikácií

- bežné konfekčné oblečenie na postave lepšie sedí, nie sú potrebné úpravy

Mínusy

- pomerne veľká finančná záťaž - cena zákroku sa začína na 2 000 €

- v neoverených zariadeniach hrozí, že materiál nie je kvalitný a že lekár, ktorý má zákrok vykonať, nie je odborník

- každá operácia obnáša určité riziko, po zákroku zasa môžu nastať rôzne komplikácie, najmä ak telo implantáty neprijme

- vyššia záťaž na chrbticu, hlavne pri väčšom objeme implantátov

- v minulosti používané implantáty mali životnosť 10 rokov

Príliš veľké zaťažia chrbticu

Jozef Ulianko, plastický chirurg, Klinika plastickej chirurgie SZU

Ako náročný zákrok je to?

- Závisí od toho, či ide o estetickú indikáciu, alebo o rekonštrukciu prsníkov po ablácii v dôsledku rakoviny. Pri estetike ide o stredne náročný zákrok, v druhom prípade to sú už komplikovanejšie zákroky.

Robí sa v anestéze?

- Trvá zhruba hodinu a robí sa v celkovej anestéze. Niekde to robia aj v lokálnej, čo nepovažujem za dobrý nápad. Dá sa to, ale štandardom je celková anestéza.

Prijme implantát každé telo?

- To, že telo neprijme implantát, je taký laický pohľad. Každá procedúra, aj vkladanie implantátov, má komplikácie a každá z týchto komplikácií má iné percento výskytu. Je to cudzie teleso v organizme a organizmus ho od seba chce oddeliť. Vytvorí okolo neho obal. Táto kapsula slúži na to, aby implantát fixovala na hrudník. U niekoho sa väzivo vytvorí až do tej miery, že implantát pokrčí a vtedy sa musí vybrať.

Treba implantáty meniť?

- V minulosti bola životnosť implantátov desať rokov. Dnes sa implantát v zásade nemusí vyberať, pokiaľ nespôsobuje nejaké komplikácie. Pacientka musí chodiť na kontroly, či sa niektorá z komplikácií nevyskytuje.

Do akého veku sa dajú takto zväčšiť prsia?

- Väčšinou si to dávajú robiť pacientky okolo 20 – 30 rokov, ale mali sme aj vyššie ročníky a nie je tam problém. V zásade horná hranica nie je, keď je žena uspateľná a myslí si, že to potrebuje.

Na čo by mala žena myslieť?

- Je to váha navyše, teda zvýšený nápor na chrbticu. S veľkosťou sa to nesmie prehnať. Predsa je to hmotnosť, ktorá tam predtým nebola.

Žena môže rodiť aj dojčiť

Milan Urbáni, gynekológ

Milan Urbáni, gynekológ

- Môžu nastať komplikácie, ako po každej operácii. Ale väčšinou to prebieha veľmi hladko. Je to dosť veľká operácia, takže zo začiatku môže pociťovať bolesti. Čo je nezdravé a určite neodporúčam, sú maxizväčšeniny. To je proti prírode, zdravému rozumu a estetike. Žena, ktorá má umelé poprsie, môže otehotnieť aj dojčiť.

Šťastnou ju to neurobí

Danica Caisová, sexuologička

Danica Caisová, sexuologička

- Ženy si dajú urobiť plastickú operáciu pŕs, aby sa páčili mužom. Zvláštne, ako sa mení vkus žien. Modelka Twiggi v 60-tych rokoch bola plochá, a to bol ideál ženskej krásy. Teraz väčšina žien túži mať väčšie prsia, ako má. Plastická chirurgia im umožňuje, že nemusí zostať iba pri túžbe, ale sen sa môže splniť. Ak má žena pre malé prsia problém so sebavedomím, tak zákrok jej sebavedomie zvýši. Avšak predstava, že veľké prsia ju urobia šťastnou, je nesprávna.