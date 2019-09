Staručké migy sú strašiakom armády: Čo bolo príčinou havárie stíhačky neďaleko Nitry?

Kto je zodpovedný za pád stíhačky? Odpoveď na túto otázku budú v najbližších dňoch skúmať experti z rôznych oblastí.

Staručké migy, ktoré má naša armáda už od 90. rokov, sú podľa viacerých odborníkov časovanou bombou a už dávno nemajú čo robiť vo vzduchu. Riskuje armáda životy pilotov?!

O príčinách sa začalo špekulovať už krátko po páde. Ako prvá so šokujúcou správou o možnej príčine nešťastia prišla polícia. „Podľa prvotných informácií môže za nehodu, ktorá sa stala v Nitrianskom kraji, nedostatok paliva - finálna príčina bude vyšetrovaná,“ uviedla v správe polícia pôvodne s tým, že informáciu o probléme s palivom nahlásil pilot riadiacej leteckej veži tesne pred tým, ako sa katapultoval.

Minister obrany Peter Gajdoš bol vo vyjadreniach opatrnejší. „Možno nejaké hlásenia boli, no všetky záležitosti musí prešetriť komisia, kto čo hlásil, to všetko sa zaznamenáva. Keď budú príčiny známe, zverejníme ich, nemáme dôvod to zamlčovať,“ skonštatoval minister obrany.

Migy sme mali už dávno vyradiť

Vyjadrenia polície považuje za nešťastné aj bezpečnostný analytik Jaroslav Naď. Ten si myslí, že nedostatok paliva za pádom stíhačky určite nebol. „Vyšetrovanie ukáže, že to bola technická porucha a tá spôsobila to, že nebolo dodávané palivo do motorov. Nemyslím si, že taký skúsený pilot by lietal viac, ako má palivovú nádrž, bolo by to naivné,“ povedal pre Nový Čas.

Táto nehoda podľa neho ukazuje, vtakom žalostnom stave je naše letectvo. „O týchto strojoch dlhodobo vieme, že sú kazivé, každý deň. Čím skôr sa týchto migov zbavíme, tým lepšie,“ dodal s tým, že sme mali ísť radšej cestou prenájmu letových hodín, alebo by sme zaobstarali stroje z inej spoločnosti, a nečakať na americké stroje, ktoré nám dodajú najskôr v roku 2023.

Koľko má naše letectvo stíhačiek

Lietadlá MiG-29 máme vo výzbroji od vzniku Slovenska v roku 1993. Momentálne používame modernizovanú verziu AS, lieta však len zopár kusov.

Stíhačky MiG-29 začali vyvíjať v Sovietskom zväze na konci 70. rokov. Československé letectvo prevzalo 20 kusov ešte v roku 1989. Išlo o najstaršiu verziu, neskoršie verzie mali väčšiu zásobu paliva a vyššiu nosnosť výzbroje. Po rozpade federácie sme dostali 10 kusov. Bol to jediný typ, ktorý sa delil v pomere 1 : 1, ostatné sa delili v pomere 2 : 1 v prospech Česka.

V rámci deblokácie ruského dlhu Slovensko v 90. rokoch získalo ďalších 14 lietadiel. O tri sme prišli - jedno skončilo po požiari motora na Letisku Sliač a dve sa v roku 2002 zrazili pri cvičnom lete. Z 21 zostávajúcich lietadiel Slovensko zmodernizovalo 12 kusov na verziu MiG-29AS, ostatné boli odstavené ako zdroj náhradných dielov alebo skončili v múzeách.

Modernizované lietadlá dostali navigačné a komunikačné prístroje od amerických a britských firiem. Rozoznať sa táto verzia dá podľa dodatočných antén za kabínou pilota. Všetkých 12 modernizovaných lietadiel dodali v rokoch 2005 až 2008, dnes z nich však lieta približne polovica.

Technické údaje MiG-29

Dĺžka: 17,3 m

Rozpätie: 11,4 m

Max. hmotnosť: 18 t

Pohon: 2 motory Klimov RD-33

Max. rýchlosť: 2 400 km/h

Výzbroj: kanón 30 mm so 150 nábojmi, 6 rakiet