V havarovanom MiG-29 sedel jeden z našich najskúsenejších stíhačov: Hrdinský pilot zabránil tragédii

Pilot zabránil najhoršiemu! Neďaleko Nitry sa v sobotu večer pri cvičnom lete zrútil jeden z našich MiG-29. Stíhačka bola v čase pádu plne vyzbrojená.

Šťastím bolo to, že v nej sedel jeden z našich najskúsenejších pilotov! Tomu sa podarilo stroj nasmerovať do neobývanej oblasti a ešte sa stihol katapultovať do bezpečia. Podľa našich informácií ide o Jána Kurtíka (39), prezývaného Conan.

Pôvodne cvičný let dvoch pilotov sa zmenil behom hodiny na niečo, čo pripomína scény z akčného filmu. Po tom, čo krátko po 20. hodine vzlietli z letiska na Sliači dvaja naši elitní stíhači, zastihla ich hustá hmla. Prvému z nich sa na rovnakom letisku podarilo bezpečne pristáť. Druhý už toľko šťastia nemal. Podľa slov jeho nadriadených mal byť presmerovaný do Bratislavy.

Jeho stroj sa však nad tajomným pohorím Tríbeč začal rútiť k zemi. Od obrovskej tagédie ho delilo 1500 metrov. Presne v takej vzdialenosti od rodinných domov v obci Nové Sady (okr. Nitra) dopadlo lietadlo plne naložené ostrou munícou. Tá začala nekontrovateľne vybuchovať. . „Počul som buchot, hneď som začal uvažovať, či tam nezhadzujú nejaké bomby, lebo sme počuli stíhačku, potom ešte raz niečo buchlo," povedal Matej Vachal z Nových Sadov.

Naše migy unesú 6 rakiet typu vzduch-vzduch, v prípade cvičného letu majú naložené minimálne dve. Majú tiež palubný kanón kalibru 30 mm, ktorý môže mať až 150 nábojov. Obavy a strach miestnych tak boli na mieste. K ďalším výbuchom by už dôjsť nemalo. „Skoro všetko sme už dohľadali, nie je tam už toto nebezpečenstvo,“ konštatoval veliteľ vzdušných síl generál Ľubomír Svoboda.

Pilot - hrdina

Už prvé slová čelných predstaviteľov armády nasvedčovali tomu, že dopad stíhačky mimo domov nebol náhoda, ale umenie pilota, ktorý je zaradený aj do systému protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO. Podľa našich zistení bol Ján Kurtík v priebehu 5 rokov dvakrát povýšený z nadporučíka až do hodnosti majora.

„Chcem vysoko oceniť profesionalitu pilota, pretože len vďaka jeho adekvátnej reakcii nebolo ohrozené civilné obyvateľstvo, pretože lietadlo spadlo do neobývanej časti,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš, ktorý stíhača, ktorý má nalietaných 1 200 hodín, navštívil v nitrianskej nemocnici. „Chcem vyzdvihnúť jeho naozaj vysokú profesionalitu, postupoval veľmi chladnokrvne. Vyčerpal všetky možnosti, dal všetky signalizácie, ktoré mal dať, nasmeroval pred katapultom lietadlo na miesto, kde nevznikli škody,“ doplnil zástupca náčelníka Generálneho štábu generálmajor Miroslav Lorin.

Skončil v nemocnici

Pilot, ktorý sa stihol katapultovať, dopadol asi 5 kilometrov od svojho stroja neďaleko obce Podhorany. Pozostatky hávárie si všimli aj miestni. „Na kopci za obcou bolo ráno veľa policajtov a vojakov a bol tam este aj padák,“ pokračoval Andrej s tým, že pomoc Kurtíkovi mal privolať rybár. V stabilizovanom stave bol následne prevezený do nitrianskej nemocnice, v nedeľu popoludní ho previezla vojenská sanitka do Banskej Bystrice.

Do reči mu ale príliš nebolo. Na otázky ohľadom príčin hávarie neodpovedal a tvár si neustále zakrýval rukami. Prevoz čaká pre vyšetrovanie príčin havárie aj trosky lietadla, poputujú na Sliač. „Pozrú sa tam na ne nezávislí vyšetrovatelia,“ uviedol Svoboda. Armádni predstavitelia sa k možným príčinám havárie zatiaľ vyjadrovať nechceli.