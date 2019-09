Bývalá hviezda NHL si predĺži dovolenku o ďalší rok: Vráti sa ešte Gáborík na súťažný ľad?!

Bude to zrejme koniec kariéry! Hokejový útočník a víťaz NHL z roku 2014 Marián Gáborík (37) pre zdravotné problémy s chrbtom vynechá po minulej aj tú budúcu sezónu.

Hoci má ešte s Ottawou platný kontrakt na dva roky, je málo pravdepodobné, že sa na súťažný ľad v budúcnosti vráti!

Gáborík tak napodobní Mariána Hossu, ktorý pre dlhodobé zdravotné problémy chýba na súťažnom ľade, hoci má v NHL ešte platný kontrakt s Arizonou. „Mám stále problémy s chrbtom a určite budúcu sezónu dres Ottawy neoblečiem. Celá sezóna je fuč, vedenie klubu ma už zaradilo na listinu dlhodobo zranených hráčov,“ povedal v rozhovore pre Ticketportal TV Gáborík.

„Pri bežnom živote ma chrbát nelimituje, ale ak by som zvýšil záťaž, tak mám bolesti. Chodím pravidelne na rehabilitácie, robím rôzne cviky, aby som sa udržiaval v kondícii, ale hrať s tým nemôžem,“ pokračoval Gáborík, ktorý prezradil, ako si zranenie spôsobil. „Nebolo to z nejakého hitu v zápase, prišlo to postupne, až som si jedného dňa necítil nohu. Raz to bolo lepšie, raz horšie, ale musel som podstúpiť operáciu,“ reagoval víťaz NHL z roku 2014 s tímom Los Angeles. Gáborík sa momentálne nachádza na Slovensku a ešte nevie, či bude musieť cestovať do kanadskej Ottawy.

„To sa uvidí neskôr. Teraz som doma, užívam si tieto voľné chvíle, veď dlhých 19 rokov som bol v zámorí a nepoznal som také dlhé voľno. Venujem sa rodine, biznisu a zahrám si aj na gitare, čo ma v poslednom období dosť chytilo,“ doplnil útočník Ottawy. Keďže Gáborík vynechá už druhú sezónu v rade, šanca, že sa budúci rok vráti na súťažný ľad, je veľmi nepravdepodobná. Rovnako, ako aj u Mariána Hossu!