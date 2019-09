Malý fanúšik pripravil Rakúšanovi v službách Spartaku prekvapenie: Nakreslil mu jeho nožničky!

Dvojnásobná radosť! Rakúšan Alex Sobczyk (22), ktorý prišiel do Spartaka Trnava z Rapidu Viedeň, sa stal autorom najkrajšieho gólu mesiacov júl - august.

Rozhodli o tom fanúšikovia. Jeho efektné nožničky do siete Nitry dostali 63,5 % všetkých hlasov.

Ďaleko za ním zaostal Igor Žofčák z Michaloviec (15,4 %), tretí skončil Lukáš Pellegrini z Pohronia (13,1 %). „Takéto góly sa netrénujú, to je inštinkt. Bol to náhly impulz v konkrétnej situácii. To sa môže podariť raz za život. Je to prvýkrát, čo mi vyšlo niečo podobné v zápase,“ neskrýval nadšenie rakúsky útočník. Ešte viac ho potešil Adam Lančarič. Malý a verný fanúšik Spartaka nakreslil jeho gólové nožničky a priniesol mu ich do kabíny. Sobczyk ho odmenil svojím dresom. Možno v ňom včera v Zlatých Moravciach spolu s otcom povzbudzoval Trnavu počas ligového zápasu.

„Bol to pekný zásah, asi najkrajší v mojej kariére. Dôležité je, že viedol k víťazstvu celého mužstva. Verím, že čoskoro prídu aj ďalšie,“ želá si Sobczyk do ďalšej sezóny.