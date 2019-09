Drogové video šéfa koalície PS/Spolu má dohru: Michala Trubana rieši polícia

Šéf PS ešte ako podnikateľ a motivátor absolvoval sériu prednášok medzi študentmi, ktoré sa stali známe najmä vďaka tomu, že si pri komunikácii s mladšími ročníkmi pomáhal najmä rečami o drogách.

V jednom z videí hovorí aj to, že sa vďaka drogám možno stať úspešným v odbore. Práve toto zaujalo aj políciu, no nie z motivačného hľadiska, video preverujú pre podozrenie zo zločinu šírenia toxikománie.

„Ja som hľadal, či neexistuje už nejaký taký spôsob hackovania, ktorý náš mozog ohlupuje a zároveň je účinný a či sa z neho nedá poučiť. A vďaka mojej dlhodobej práci a skúsenostiam som na to prišiel. Existuje. Áno, sú to drogy,“ odznelo z Trubanových úst v roku 2012 na konferencii Manager Expo. Šéf koalície PS/Spolu sa snažil vysvetliť, že prekážkou k úspechu vie byť často aj náš mozog a drogy môžu byť jedným zo spôsobov, ako ho „okabátiť“.

„Je to chľast, je to marihuana, je to kokaín, LSD - to tu nemám pre istotu, môžu to byť cigarety, čokoláda, sladké…“ hovorí Truban a pri vymenúvaní jednotlivých látok používa aj rekvizity. Pri zmienke o alkohole vytiahne fľašu vína a pri marihuane vrecúško s neznámym obsahom. Truban však na konci videa tvrdí, že nešlo o skutočnú marihuanu. „Na záver, keď sme sa bavili o drogách, aby ma potom nezavreli. To neni naozajstná, čo mám vo vačku. A zároveň chcem povedať o tom, všetky drogy, aj tú novú, čo si vyberiete, všetky sú, respektíve vedia byť nebezpečné,“ hovorí Truban s tým, že drogy vedia byť síce „super vec“, ale aj „zlé a nebezpečné“.

S mladými účastníkmi konferencie sa lúči slovami: „Ďakujem za pozornosť, užívajte si drogy.“ Jeho výroky teraz preveruje polícia. „Som toho názoru, že jeho obsah nasvedčuje podozreniu zo spáchania zločinu šírenie toxikománie,“ uviedol príslušník polície Rastislav Rondík. Vec minulý štvrtok posunul z dôvodu miestnej príslušnosti nitrianskej kriminálke, tá teraz do 30 dní musí rozhodnúť, či je Trubanovo konanie trestným činom.

Za tento skutok hrozí v prípade dokázania viny 3 - 8 rokov. Samotný Truban ešte v tejto veci kontaktovaný nebol. „Nevidím zmysel vo vytrhávaní mojich vtipov z kontextu starých prednášok a blogov, keď som nebol vo verejnom živote. Kto si prednášku pozrie, vidí, že som žartoval a slovom droga som označoval alkohol, marihuanu, ale aj behanie. Používal som ho ako metaforu na vysvetlenie trikov, ako na sebe pracovať,“ povedal Truban ešte v auguste pre Denník N.