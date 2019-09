Johnson názor nezmení: Nemienim odstúpiť a umožniť tým ďalší odklad brexitu

Britský premiér Boris Johnson v nedeľu vyhlásil, že nemieni odstúpiť, aby tak umožnil posunutie termínu odchodu Británie z Európskej únie po závere októbra tohto roka. Povedal to v rozhovore pre spravodajskú televíziu BBC pred začiatkom zjazdu vládnucej britskej Konzervatívnej strany v Manchestri.

Na otázku, či by rezignoval, aby tak nemusel požiadať o ďalší odklad brexitu, Johnson odpovedal: "Nie, zaviazal som sa viesť túto stranu a svoju krajinu v ťažkých časoch a budem v tom pokračovať." Zároveň dodal, že "najlepšou vecou pre krajinu a pre celkové psychické zdravie ľudí by bolo, aby sa brexit uskutočnil".

Johnson trvá na tom, že Spojené kráľovstvo musí odísť z EÚ 31. októbra, či už s dohodou alebo bez dohody.

Britský parlament začiatkom septembra prijal zákon, na základe ktorého musí premiér do 19. októbra predložiť parlamentu na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať poslancov hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody. Ak by to do tohto termínu neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020.