V Premier League ešte nenašli premožiteľa: Liverpool je už len krok od historického rekordu

Futbalistom Liverpoolu pomohla v dueli 7. kola anglickej Premier League na ihrisku Sheffieldu United (1:0) hrubá chyba brankára Deana Hendersona.

V súčte s minulou sezónou zverenci trénera Jürgena Kloppa triumfovali už v 16 zápasoch za sebou. Na rekord Manchesteru City z roku 2017 strácajú už len dve víťazstvá.

Vicemajster z minulej sezóny mal však v sobotňajšom zápase veľkú dávku šťastia. O troch bodoch totiž rozhodol jediný gól, po ktorom sa musel červenať brankár domácich Henderson. Ten neudržal strelu Georginia Wijnalduma spoza pokutového územia a tá mu prešla pomedzi nohy až do bránky. "Body môžete získavať len vtedy, ak tvrdo pracujete. Musíte skrátka zostať sústredení a plniť si svoje povinnosti. Presne to sme urobili. Je mi jasné, že dnes to nebol náš deň, no museli sme sa cez to prehrýzť. Ak by zápas skončil remízou, nemohli by sme povedať nič, no naše úsilie vyústilo do šťastného gólu a napokon sme zvíťazili," povedal Klopp.

"The Reds" vyrovnali siedmym víťazstvom svoj najlepší vstup do sezóny z ročníka 1990/1991. V lige navyše neprehrali už 24 zápasov, z ktorých uplynulých 16 skončilo ich víťazstvom. Od rekordu Premier League, ktorý v roku 2017 utvoril Manchester City ich delia už len dve víťazstva.

Práve "Citizens" sú najvážnejším súperom Liverpoolu v boji o titul. V sobotňajšom dueli na ihrisku Evertonu dokázali zvíťaziť 3:1, keď o svojom triumfe rozhodli až v poslednej dvadsaťminútovke. Na priebežnom druhom mieste tak na lídra tabuľky strácajú päť bodov. "Everton má veľmi rýchlych hráčov, ktorí nám vzadu spôsobovali veľké problémy. Som preto veľmi rád, že sme dnes zvíťazili pretože sa chceme pokúsiť obhájiť ligový titul," povedal tréner hostí Pep Guardiola.