Skvelé správy z MS vo vodnom slalome: Slovensko má ďalšiu miestenku do Tokia

Slovenský reprezentant Jakub Grigar nebude chýbať vo finále kategórie K1 na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v španielskom Seu d´Urgell.

Grigar skončil v nedeľňajšom predpoludňajšom semifinále na desiatom mieste, účasť vo finále si zabezpečilo práve desať najlepších. Dvadsaťdvaročný Lipták sa v semifinále predstavil ako posledný štyridsiaty, keďže v piatok sa stal víťazom kvalifikácie. V cieli zaostal za najrýchlejším Čechom Jiřím Prskavcom o 2,07 s, ale tesne mu to stačilo na postup. Bonusom je zisk olympijskej miestenky pre Slovensko na OH 2020 v Tokiu. Ďalší dvaja slovenskí reprezentanti Martin Halčin a Andrej Málek sa so súťažou kajakárov rozlúčili už v kvalifikácii. Boje o medaily sa začnú o 12.40 h.

Semifinále majú za sebou už aj najlepšie kanoistky. Najrýchlejšia bola Španielka Nuria Vilarrublová, ktorá bola o desať stotín sekundy lepšia ako Austrálčanka Jessica Foxová. Tretia skončila Monica Doriová Vilarrublová reprezentujúca Andorru. Slovensko nemalo zastúpenie medzi tridsiatkou najlepších v semifinále. Finále príde na rad o 12.03 h.