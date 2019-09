Sagan pred nedeľňajšími pretekmi: Keď nejde o život, tak nejde o nič

Peter Sagan zostal verný svojej stratégii z predchádzajúcich svetových šampionátov. Ani v anglickom grófstve Yorkshire si nebol prejsť majstrovskú trať a na otázku novinárov odpovedal, že na to bude mať dosť času počas nedeľňajších pretekov. Deň pred nimi nechcel hovoriť o svojich šanciach, no uviedol, že sa cíti dobre a chce predviesť čo najlepší výkon.

Dvadsaťdeväťročný cyklista má na konte už tri tituly v pretekoch s hromadným štartom, a ak by sa mu v nedeľu v Harrogate podarilo pridať štvrtý, dostal by sa na čelo historických tabuliek. Takýto kúsok sa doteraz nikomu nepodaril, Sagan však, ako vždy, pristupuje k podobným míľnikom svojsky. "Keď nejde o život, tak nejde o nič. Ak sa to nepodarí tento rok, tak hádam budú ešte ďalšie šance," uviedol na tlačovej konferencii Slovenského zväzu cyklistiky v Leedsi.

Trojnásobný majster sveta zopakoval, že chce zabojovať o dobrý výsledok, no necíti sa byť pod nejakým veľkým tlakom. "Budem sa snažiť zajazdiť najlepšie ako viem a uvidíme, čo to prinesie. Nikto nevie, čo sa zajtra stane. Môže všetko dopadnúť dobre, ale môže to byť aj veľmi zlé. Treba počítať so všetkým a bojovať až do poslednej chvíle."

Organizátori MS pripravili zvlnenú trať s dĺžkou až 285 km. Štart je v Leedsi, odkiaľ sa cyklisti vydajú na 187 km dlhú časť po celom grófstve s tromi stúpaniami na Cray Hill (4,9 km, 4%), Buttertubs Hill (5,8 km, 5,2%) a Grinton Moor Hill (4,4 km, 5,3%). Následne dorazia do cieľového mesta Harrogate, kde ich čaká sedem 14-kilometrových okruhov. V každom z nich prekonajú kopec Harlow Moor (1,2 km, 5,2%). Záverečné tri kilometre do cieľa sú prevažne rovinaté, no na posledných asi 200 m sa cesta mierne zdvíha.

Sagan si síce neprešiel ani časť trate, no odsledoval si doterajšie preteky na MS. "Videl som nejaké videá a pozeral som preteky predchádzajúcich kategórií." Opäť radšej stavil na záverečnú prípravu v domácom Monaku, podobne to bolo aj pred Dauhou a Bergenom. "Včera som trénoval v Monaku, prišiel som sem večer a dnes som si tu bol trochu zajazdiť. Nemyslím si, že by tu boli najideálnejšie podmienky na trénovanie pred MS, aj pre to premenlivé počasie. Myslím si, že bolo lepšie trénovať doma," vysvetlil.

Práve nevyspytateľné anglické počasie môže poriadne zamiešať kartami v nedeľňajšom vrchole šampionátu. Predpovede hovoria o vytrvalom daždi a silnom vetre, pričom teplota by nemala prekročiť 13 stupňov Celzia. "No tie sa menia každé dve hodiny, takže môže byť dobré ale i zlé počasie. Viac však počítame, že by malo pršať a mala by byť zima a sme na to aj pripravení. Všetci budú mať rovnaké poveternostné podmienky. Dážď nie je moje obľúbené počasie na preteky, ale hádam to nejako zvládnem," uviedol Sagan.

Aj vďaka náročným poveternostným podmienkam sa nedá dopredu predpovedať scenár nedeľňajších pretekov. Podľa Sagana bude dôležité byť na správnom mieste a reagovať na rozhodujúce momenty. "Zajtrajšok môže mať stovku rôznych scenárov, bude to o tých momentoch."

V podobnom duchu sa niesla aj jeho rada najmenej skúsenému členovi slovenskej výpravy Jánovi Andrejovi Cullymu. "Treba sa koncentrovať, byť opatrný a čo najdlhšie šetriť sily." Pre dvadsaťtriročného pretekára Dukly Banská Bystrica to je premiéra na MS. Ako jediný Slovák sa predstavil aj v časovke mužov elite a obsadil v nej 46. miesto. V nedeľu ho čakajú najdlhšie preteky v kariére. "Neviem, či sa na to dá úplne pripraviť. Ani profesionáli neabsolvujú v tréningoch každý deň 300 km. Ja som to nešiel ani v príprave, maximálne možno 240 km, rozhodne to pre mňa bude v prvom rade výzva," povedal.

Na rozdiel od Petra Sagana, si boli Cully s Jurajom Saganom a Erikom Baškom vyskúšať aspoň časť zajtrajšej trasy. "Prešli sme prvých 40 km, ale mestský okruh sme nešli. Začiatok toho nájazdu je viac menej po širších cestách, potom sa to v Národnom parku zúži a bude to tam o pozičnej jazde," uviedol.

Športový riaditeľ výpravy je rovnako ako v uplynulých rokoch Ján Valach, ktorý verí, že jeho zverenci dosiahnu dobrý výsledok. "Teší ma, že sú chalani zdraví, i keď Erik Baška mal posledný týždeň trošku zdravotné problémy. V posledných dňoch je to ale už v poriadku. Sme v dobrej nálade. Stále sa rozprávame o tom, čo a ako, poznáme súperov, ich kvality a ľudí, ktorí ich vedú. Budeme vychádzať z toho, čo prinesie daný moment. Každý vie, že tu máme silné národnosti, ktoré musia reagovať a vytvárať nejaké akcie. Myslím si, že naši chlapci sú dosť skúsení. Je to aj o troche šťastia, ale najmä o pohybe a rozmýšľaní v pretekoch. Treba ísť krok za krokom. So svojím tímom sa posnažím urobiť čo najviac a čo najlepší výsledok," dodal.