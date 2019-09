Politické hnutie Trikolóra povedie Václav Klaus mladší: Vyzývateľa nemal

Delegáti brnianskeho volebného snemu zvolili v sobotu za predsedu politického hnutia Trikolóra jediného kandidáta a jeho zakladateľa Václava Klausa mladšieho.

Podpredsedami sú Zuzana Majerová, ktorá odišla z Občianskej demokratickej strany (ODS) za vylúčeným Klausom, jihlavský podnikateľ Jan Tesař a starosta stredočeského Jenštejna Norbert Hlaváček. Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.

Gestormi zahraničnej, ekonomickej a právnej politiky hnutia sú Václav Klaus starší, bývalý predseda Slobodných Petr Mach a právnik a bývalý poslanec za ČSSD Zdeněk Koudelka.

Václav Klaus mladší v prejave najprv vyhlásil, že je potrebné bojovať s maoistami a neomarxistami, ktorí sú nepriatelia Trikolóry. Potom zdôraznil tri piliere, na ktorých hnutie stojí. Sú nimi Česká republika a rozhodovanie si o nej, ďalej podpora pracujúcich a posledná je obrana normálneho sveta, čo je podľa Klausa obrana pred agresívnymi ideológiami, na ktorých konci čaká chudoba, zastrašovanie, diktatúra a fanatizmus.

Zatiaľ nie je jasné, či hnutie pôjde už do krajských volieb v budúcom roku, alebo až do volieb do Snemovne o rok neskôr. K sobotňajšiemu zjazdu eviduje hnutie podľa svojej tlačovej hovorkyne Ivany Kerlesovej približne 10 000 registrovaných priaznivcov.

Výkonná rada ODS vylúčila Klausa mladšieho zo strany v marci. V odôvodnení publikovanom na webe strany sa okrem iného uvádza, že Klaus mladší otvorene podporoval vystúpenie ČR z EÚ, spochybňoval účasť vojakov armády ČR vo vojenských misiách, alebo sa zúčastňoval na podujatiach organizovaných problematickými organizáciami.