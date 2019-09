Súperky boli nad jej sily: Hrašnová sa do užšieho finále neprebojovala

Slovenská reprezentantka Martina Hrašnová obsadila vo finále súťaže kladivárok na 17. atletických majstrovstvách sveta v katarskej dauhe solídne 9. miesto výkonom 71,28 m. S 36 rokmi najstaršia spomedzi tucta finalistiek začala súťaž výkonom 66,09 m, no v druhom pokuse atakovala svoje sezónne maximum 72,04 m.

Na chvíľočku sa spomenutým hodom 71,28 m dostala aj na 8. priečku znamenajúcu postup do užšieho finále, no vzápätí ju z nej odsunula Skydanová z Azerebajdžanu (71,99). V tretej sérii Slovenka prekonala 70 m, ale 4-kilové kladivo letelo mimo vymedzeného priestoru.

Hrašnovej, zverenke Rudolfa Lukáča, chýbalo v druhom finále na MS v kariére, prvom po desiatich rokoch, keď v Berlíne 2009 získala bronz, na prvú osmičku napokon len 76 cm. Ako posledná postúpila Číňanka Na Luo (72,04 m), takže slovenskej rekordérke by ani výkon 72,01 m z kvalifikácie nestačil na postup. Hrašnová vo finále zopakovala svoju pozíciu z piatkovej kvalifikácie.

Martina Hrašnová pre web SAZ po finále skonštatovala: "Verila som si v treťom pokuse, že by som sa mohla dostať do osmičky, no asi som veľmi chcela. Nebol to dokonalý hod podľa mojich predstáv. Pred finále by som deviatu priečku brala. Nemrzí ma, že len o 76 cm mi ušla ôsma priečka, veď som za sebou zanechala niekoľko kladivárok, ktoré boli v tomto roku oveľa lepšie ako ja. Hoci som bola počas finále pokojná, cítila som sa unavenejšie ako včera. Táto deviata priečka je pre mňa veľká motivácia do olympijskej sezóny. Nehľadiac na vek sa cítim dobre fyzicky, mám dobré zázemie na Dukle i v Slovenskom atletickom zväze, cítim od nich obrovskú podporu. Nemám dôvod končiť, kým som zdravá.“

Pri absencii olympijskej víťazky, majsterky sveta a Európy a svetovej rekordérky Anity Wlodarczykovej z Poľska suverénne triumfovala líderka svetových tabuliek DeAnna Priceová z USA výkonom 77,54 m z tretej série a aj úvodný pokus 76,87 m by jej stačil na prvenstvo pred Poľkou Joannou Fiodorowovou (76,35). Priceovej zlato bolo vôbec prvé pre Spojené štáty americké v kladive žien na svetových šampionátoch. Bronz si vybojovala Čeng Wang z Číny (74,76 m).

Výsledky:

Kladivo - finále: 1. DeAnna Priceová (USA) 77,54, 2. Joanna Fiodorowová (Poľ.) 76,35, 3. Čeng Wang Čína) 74,76, 4. Zalina Petrivská (Mold.) 74,33, 5. Iryna Klymecová (Ukr.) 73,56, 6. Alexandra Tavernierová (Fr.) 73,33, 7. Hanny Skydanová (Azerb.) 72,83, 8. Na Luo (Čína) 72,04, 9. Martina Hrašnová (SR) 71,28.

HRAŠNOVÁ NA MS - PREHĽAD

Edmonton 2001: 23. (Q)

Osaka 2007: 12. (Q, pôvodne 13.)

Berlín 2009: 3. (F)

Moskva 2013: 18. (Q)

Peking 2015: 16. (Q)

Dauha 2019: 9. (F)