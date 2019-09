Beblavý vytiahol na sneme Za ľudí prieskum: Ostrá reakcia Kisku

Prvý snem majú za sebou. Exprezident Andrej Kiska (56) bol podľa predpokladov zvolený za predsedu novovzniknutej strany Za ľudí, najznámejšie tváre sa stali podpredsedami.

Kiska spájanie s PS a Spolu nepripúšťa. Beblavý mu preto ukázal prieskum Focusu, ktorý ukazuje, že by sa v spoločnej trojkoalícii dotiahli na Smer. To sa Kiskovi príliš nepáčilo.

Na prvom sneme strany sa okrem predsedu volili aj podpredsedovia. Stali sa nimi Veronika Remišová, Jana Žitňanská, Juraj Šeliga, Vladimír Ledecký a Michal Luciak. Kiska uviedol, že na ich programe pracovalo 17 expertných skupín, viac ako 100 odborníkov a vzišlo z toho 500 A4 návrhov a opatrení. „Naša strana bude vždy tmelom, bude spájačom. My sme tí, ktorí nikdy nebudeme vyvolávať kultúrne vojny,“ vyhlásil Kiska. Tmelenie s koalíciou Progresívne Slovensko a Spolu však odmietol. Jej čelný predstaviteľ Miroslav Beblavý sa myšlienky spojenia nevzdáva a dokonca prišiel aj na Kiskov snem a ukázal prieskum, podľa ktorého by ich spoločná trojkoalícia získala 21,7 %, kým Smer by mal 22,1%. Kiskovi sa Beblavého krok príliš nepozdával. „Ten prieskum som videl včera prvýkrát. Ukázali mi ho páni Truban a Beblavý a musím povedať, že som bol prekvapený, že ho vytiahol na našom slávnostnom ustanovujúcom sneme. Ja by som to nespravil,“ povedal Kiska a vyzval na používanie rozumu.