Speváčka Marcela Laiferová sa presťahovala: Luxusný byt za poriadny balík

Tak tomu sa povie „palác“. Nestarnúca speváčka Marcela Laiferová (74) urobila rázny krok.

Rozhodla sa totiž, že po rokoch zmení adresu. Svoj starý byt na bratislavských Kramároch predala a už si užíva luxus na lukratívnej adrese pod Slavínom. Tu stoja nehnuteľnosti poriadny balík peňazí. Laiferová mohla za svoj „bytík“ minúť aj pol milióna eur!

Laiferová už býva v novom byte, ktorý si kúpila tento rok. „Chcela bývať bližšie k synom. Predala svoj starý byt na Kramároch a kúpila si väčší, luxusnejší pri Slavíne s výmerou 128 m2. Teraz má svoje ratolesti bližšie pri sebe,“ prezradil zdroj blízky speváčke. Za tento luxus však musela zaplatiť nemalé peniaze. „V tejto lokalite sa cena za štvorcový meter pohybuje na úrovni 4 000 eur. Len samotný byt môže mať hodnotu okolo 500-tisíc. Samozrejme, záleží na vybavení bytu. V prípade, ak je k bytu garáž, môže mať hodnotu 25-tisíc - 30-tisíc eur,“ vysvetlil realitný maklér Andrej Churý.

Pokrstila ho

Byt známej speváčky a lekárky už prešiel, ako sa hovorí, krstom ohňom. Laiferová totiž pozvala do svojho obydlia priateľov a párty rozhodne stála za to. „Marcelkin byt sme pokrstili. Musím povedať, že takúto príjemnú atmosféru som nezažil už veľmi, veľmi dlho. Zaželal som jej, aby v ňom prežila čo najkrajšie obdobie a dlho v zdraví a mobilite. Taktiež, aby sme sa tam stretávali rovnako, ako sme sa stretávalli v tom starom,“ prezradil odborník na ženskú krásu Jozef Oklamčák a dodal: „Marcelka je veľmi dobrou hostiteľkou a výborne varí. Cítime sa u nej veľmi dobre, stále nám spieva svoje pesničky a naše stretnutia sa končia vždy v neskorých hodinách, ako aj tentoraz. No proste, máme ju radi.“ Medzi hosťami boli aj ďalší priatelia zo spolku Československého leva - kardiochirurg Viliam Fischer či humorista Oliver Andrásy.