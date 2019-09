Dominika Netschová z Vrbového sa presadila v kolíske futbalu: Prvá Slovenka v Premier League

Je prvou Slovenkou, ktorá okúsila Premier League. Dominika Netschová (24) z Vrbového sa futbalu venuje odmalička a hrať v kolíske tohto športu je pre ňu splneným snom.

Do Anglicka odišla hneď po maturite a ako vraví, prvé mesiace boli pre ňu doslova krst ohňom. Jazyková bariéra nebola to jediné, čo musela prekonať. Naučiť sa musela inému štýlu hry a trénovania. Akej popularite sa tešia ženské zápasy na Ostrovoch a ako vážne ich berú príslušníci opačného pohlavia?

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

S futbalovou loptou prakticky vyrastala. Nielen preto, že mala troch bratov, ale najmä preto, že táto hra ju neuveriteľne fascinovala. Keď sa otec rozhodol zapísať ju medzi chlapcov do klubu v Prašníku, nevedela zaspať od šťastia. „V tom čase som bola jediným dievčaťom v celej lige. Veľakrát som si vypočula rôzne posmešky. Tiež sa našli aj ľudia, ktorí mi povedali po zápase ,na dievča dobré‘‘‘, spomína Dominika a s úsmevom dodáva, že svoje prvé kopačky po bratovi si musela lepiť, aby vôbec držali pohromade. Keď mala 15 rokov a už nemohla nastúpiť za dorastencov, stal sa jej športovým domovom Spartak Trnava. „Vďaka nim sa môžem pýšiť titulom prvej Slovenky hrajúcej ženskú Premier League,“ prezradila hrdo mladá žena, ktorá na skusy do Anglicka odišla hneď po maturite na gymnáziu vo Vrbovom.

Ťažké začiatky

Prvé kroky nádejnej futbalistky viedli do klubu Queens Park Rangers a najväčšou bariérou pre ňu bol najmä jazyk. Na začiatku musela prejsť niekoľkými vyraďovacími fázami a hoci začínala najprv v B-družstve, neskôr bola najvyťaženejšou hráčkou A-tímu. „Mala som možnosť hrať proti tímom, ako sú Tottenham, West Ham či Crystal Palace,“ povedala s tým, že túto sezónu podpísala zmluvu s Milton Keynes Women FC, kde hrá na pravom krídle. Podľa jej slov jej dávajú tréneri viac voľnosti, za čo sa im aj patrične odvďačila. „S tromi gólmi a jednou asistenciou som najproduktívnejšou hráčkou tímu,“ vysvetlila rodáčka z Vrbového, ktorej tretia liga v Anglicku mimoriadne svedčí.

Na chlapov sa nechytajú

Hoci sa to zdá byť neuveriteľné, v Anglicku je v súčasnosti viac ženských tímov ako mužských a ženských tímov na Slovensku dohromady. Konkurencia je obrovská, tréningy sú mimoriadne fyzicky náročné. „Na rozcvičku a záverečný strečing sa dbá asi najviac. Futbal je pre mňa všetkým, a preto na sebe pracujem každý deň,“povedala Dominika. Sezóna sa im začína v auguste a končí sa v máji. Prestávku majú len počas Vianoc. Divácku kulisu si však môže užívať často lepšiu ako naše prvoligové mužstvá. „Na náš prvý domáci zápas sezóny prišlo viac ako tisíc divákov, čo je zatiaľ tohtoročný sezónny rekord v lige. Bolo to fantastické, pre mňa osobne to bolo špeciálne a neopísateľné,“vyznala sa po fantastickom zážitku. Na kráľovské zárobky svojich mužských kolegov však musia ženy zabudnúť. „O ženský futbal je čoraz väčší záujem najmä zo strany sponzoringu, aj keď rozdiel medzi mužským a ženským platom je stále priepastný,“ povedala. O výške svojho zárobku však taktne pomlčala.

O čom sníva

Futbalistka, pre ktorú je hrdinom na ihrisku Eden Hazard, sa chce vo svojej kariére posúvať ďalej. „Mojím najväčším snom je hrať za reprezentáciu, už ako malá som snívala, že si oblečiem dres Slovenska,“ vyznala sa Dominika, ktorá si zo strany opačného pohlavia musí často vypočuť aj nejaké to nepekné slovo. „Nájdu sa ľudia, ktorí mi povedia, že to, čo držím v rukách, nie je volejbalová, ale futbalová lopta. Vždy sa usmejem a idem ďalej,“ dodala.