Djokovič dostal zaujímavú ponuku: Zahrá si vo filme o Teslovi?

Zaujímavá myšlienka. Viete si predstaviť hollywoodsky film o legendárnom vynálezcovi srbského pôvodu Nikolovi Teslovi († 86) v hlavnej úlohe so svetovou tenisovou jednotkou Novakom Djokovičom (32)? Ak áno, tak sa možno o niekoľko rokov aj dočkáte!

Djokovič potešil svojich tenisových fanúšikov, keď oznámil, že bude štartovať na turnaji ATP v Tokiu. A zatiaľ čo usilovne trénuje na Japan Open, zverejnila sa myšlienka, že najlepší tenista sveta sa môže objaviť v novom projekte. Ide o úlohu vo filme, ktorý sa plánuje a ktorý by sa zaoberal životom slávneho srbského vedca narodeného na území dnešného Chorvátska Nikolu Teslu. Miloš Bikovič, herec a člen divadla v Belehrade, hovoril o projekte a myšlienke, že Novak by bol súčasťou príbehu slávneho vedca, ktorého preslávili vynálezy a objavy ako striedavý prúd a rôzne elektrické zariadenia.

„Hovorili sme o tom. Môže sa stať, že Novak dostane úlohu. Bol by som potešený a poctený tým, že sa v našom projekte objaví takáto osobnosť. Myslím, že by to chcel. Či už sa to stane, alebo nie, uvidíme,“ povedal pre srbský denník Blic Miloš Bikovič. Novak pri jednej príležitosti zdôraznil, že Tesla inšpiruje ľudí svojimi vynálezmi a odvahou.

„Nikola Tesla je moja veľká inšpirácia. Dnes môžeme všetci vedieť viac a vidieť viac vďaka skvelým ľuďom, ako je náš Tesla, ktorí budú skutočne žiť večne,“ povedal Djokovič počas nedávnej návštevy vo vedeckom centre Nikolu Teslu na Long Islande v USA.