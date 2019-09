Najlepší slovenský šprintér Ján Volko má jasné ciele na nový ročník: Pobijem sa o dve miestenky do Tokia!

Táto sezóna je už skončená, ale už uvažuje nad novou. Reč je o tohtoročnom európskom šampiónovi v behu na 60 metrov Jánovi Volkovi (22), ktorý sa stále zotavuje zo svalového zranenia pravej nohy. Volko už uvažuje nad veľkou výzvou, nový ročník bude mať olympijskú príchuť a on túži štartovať pod piatimi kruhmi v japonskom Tokiu!

Najlepší slovenský šprintér Ján Volko chýba na aktuálnom svetovom šampionáte v katarskej Dauhe, pretože sa nielenže nekvalifikoval, ale utŕžil aj svalové zranenie pravej nohy a predčasne ukončil túto sezónu. „Momentálne som vo fáze oddychu, dával som si dokopy zranenú nohu a navyše mám aj školské povinnosti,“ povedal pre Nový Čas Volko, ktorý tak šampionát v Katare sleduje iba v televízii. „Všetko sa pre niečo deje, je to tak, ako to malo byť a mojou prioritou je už budúca sezóna.“

A práve tá bude mať olympijský charakter a náš šprintér má v nej jasné ambície. „Mojím cieľom a snom je dostať sa na olympiádu do japonského Tokia,“ pokračoval bratislavský rodák, ktorý má dve možnosti dostať sa pod päť kruhov - v disciplíne na 100 i 200 metrov. „Reálnejšie vyzerá kvalifikovať sa na 200 metrov, ale popasujem sa o obe miestenky, ale limit na stovku by musel znamenať aj nový slovenský rekord. Bude to však veľmi náročné, tie limity sú ťažké, ale teším sa na tieto výzvy a urobím, čo bude v mojich silách,“ naznačil ambície Volko, ktorého sme zastihli regenerovať na golfovej akcii Business Golf Tour v českom Kácove. „Bol som si tu oddýchnuť a vyskúšal som si aj golf. Neviem, či by som v tomto športe vynikal, atletika je pre mňa jednoduchšia,“ doplnil s úsmevom tohtoročný európsky halový šampión na 60 metrov.