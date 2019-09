Neuveriteľný výkon holandskej cyklistky na MS: Po vyše 100 kilometrovom úniku získala zlato

Holandská cyklistka Annemiek van Vleutenová suverénne ovládla preteky s hromadným štartom žien na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Anglicku.

Van Vleutenová dotiahla do víťazného konca svoje vyše 100 km trvajúce sólo a v cieli mala náskok 2:15 min pred krajankou a zároveň obhajkyňou titulu Annou van der Breggenovou. Bronz si vyjazdila Austrálčanka Amanda Sprattová s časovým mankom 2:28 min.

Tridsaťšesťročná rodáčka z Vleutenu pridala k dvom zlatým medailám na MS v časovke z Bergenu 2017 a Innsbrucku 2018 najcennejší kov aj z pretekov s hromadným štartom. V 152-člennom poli pretekárok boli na začiatku aj dve Slovenky, ale Tereza Medveďová a Alžbeta Bačíková neboli medzi klasifikovanými v cieli. "Mala som šialený plán, vlastne to ani nebol môj plán vzdialiť sa ostatným. Len som chcela ísť ostro v tom stúpaní. Keď som si utvorila náskok, pokúsila som sa to udržať. Som rada, že som zvíťazila pred svojou mamou, ktorá sa prišla na mňa pozrieť. Po príchode do cieľa som prežívala veľké emócie. Doviesť do víťazstva stokilometrový únik je niečo neuveriteľné," uviedla Annemiek van Vleutenová v rozhovore pre televízny kanál UCI.

Ženy v kategórii elite absolvovali 150 km na ceste z Bradfordu do Harrogate, pričom na záver museli v cieľovom meste zvládnuť tri okruhy po 14 km. Počas pretekov nepršalo, ale na niektorých úsekoch sa museli pasovať so silným vetrom. Rozhodujúci okamih pretekov sa zrodil 105 km pred cieľom, keď Van Vleutenová zaútočila v stúpaní na Lofthouse (dĺžka 3,5 km, priemerný sklon 7,6%) a čoskoro si utvorila minútový a aj dvojminútový náskok. Za ňou sa sformovala silná skupina prenasledovateliek, ale na holandskú suverénku nestačili. Neskôr sa síce vydala za ňou mladá Američanka Chloé Dygertová, ale tá podľahla vlastnému tempu.

Pri vjazde do posledného okruhu 14 km pred cieľom mala Van Vleutenová luxusný náskok 2:15 min pred Dygertovou, ale v jej tesnom závese už boli Austrálčanka Amanda Sprattová s ďalšou Holanďankou Annou van der Breggenovou. Hlavné pole v tej chvíli už dávno bez Sloveniek zaostávalo o vyše 5 minút. O niečo neskôr sa Sprattová a Van der Breggenová vzdialili unavenej Dygertovej, ktorá vzdala boj o medailu. Ani o striebro sa napokon nebojovalo, lebo obhajkyňa titulu Van der Breggenová mala v závere jednoznačne viac síl ako Sprattová. Suverénkou dňa však bola Van Vleutenová, ktorá sa objavila v cieli o 2:15 min pred krajankou Van der Breggenovou.

Výsledky:

Preteky žien s hromadným štartom (Bradford - Harrogate, 149,4 km): 1. Annemiek van Vleutenová (Hol.) 4:06:05 h, 2. Anna van der Breggenová (Hol.) +2:15 min, 3. Amanda Sprattová (Aus.) +2:28, 4. Chloé Dygertová (USA) +3:24, 5. Elisa Longová Borghiniová (Tal.) +4:45, 6. Marianne Vosová (Hol.) +5:20,... Tereza Medveďová a Alžbeta Bačíková (obe SR) - nedokončili