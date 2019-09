Kiska na sneme strany Za ľudí: Slovensko premrhalo úspešné obdobie

Slovensko premrhalo zlou vládou historicky úspešné obdobie a nie je pripravené čeliť prichádzajúcej kríze.

Na sobotňajšom ustanovujúcom sneme mimoparlamentnej strany Za ľudí v Košiciach to povedal jej zakladateľ a bývalý prezident SR Andrej Kiska. Ako povedal, verí, že v budúcoročných parlamentných voľbách dosiahne strana dvojciferný výsledok. Vo svojom úvodnom príhovore sa dotkol problémov, ktoré podľa jeho slov trápia Slovensko. Povedal tiež, čo by urobili, keby mohla strana prevziať zodpovednosť za riadenie štátu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Vláda by mala okamžite pripraviť legislatívu pre prácu zamestnancov v skrátenom a obmedzenom čase, pre podniky, ktorým v dôsledku krízy hrozí hromadné prepúšťanie. Vždy je lepšie aj pre zamestnanca, aj pre zamestnávateľa vytvárať podmienky, ak ide o pokles výroby len na dobu určitú, aby človek ostal zamestnaný," povedal Kiska s tým, že v Košiciach už malo stáť moderné rekvalifikačné centrum na preškoľovanie zamestnancov podľa požiadaviek trhu práce, financované štátom so spoluúčasťou firiem. Centrá by podľa neho mali byť vo všetkých regiónoch, kde hrozí hromadné prepúšťanie v dôsledku prichádzajúcej krízy a kde práca na skrátený úväzok neprichádza do úvahy.

"Aké máme vzdelanie, tak bude vyzerať naša krajina o desať - 20 rokov. Za posledných viac ako desať rokov sa podpora štátu venovala hromadnému zamestnávaniu v priemyselnej výrobe. Zabudlo sa, že ak nevytvoríme finančné stimuly pre podniky s vysokou pridanou hodnotou, pre domáce startupy a talenty, výskumné a vedecké podniky, tak naši ľudia nikdy nezarobia toľko ako v Nemecku či v Belgicku," zdôraznil Kiska a povedal, že na Slovensku máme zlú štruktúru priemyslu.

Dotkol sa i stavu jednotlivých regiónov. "Nie je možné, aby v Rimavskej Sobote mali inú kvalitu štátu ako o 200 kilometrov ďalej na západ. Budeme presadzovať zmenu volebného systému. Hľadať také riešenia, aby každý región mal svojho zástupcu v národnej rade," dodal Kiska. Na sobotňajšom ustanovujúcom sneme členovia strany Za ľudí volia svojho predsedu, podpredsedov a členov predsedníctva. Rovnako schvaľujú aj volebný program strany, s ktorým pôjdu do budúcoročných parlamentných volieb.