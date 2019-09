Barcelona mení svoju tvár: Nové mladé hviezdy predviedli úžasnú súhru a roztrhali obranu

Roky hráčom pribúdajú, a tak prestavbou prechádza každý futbalový veľkoklub. Nevyhla sa mu ani FC Barcelona, ktorá stavia na mladíkoch.

Z magického tria Messi, Iniesta a Xavi ostal už iba prvý menovaný. Jeho vek závratne stúpa ,a to si uvedomuje aj klub z metropoly Katalánska.

Odpoveďou by mohli byť "mladé pušky", ktoré sa ukazujú v dobrom svetle. Fanúšikov zatiaľ výsledky veľmi netešia, no herný prejav niektorých hráčov je určite prísľubom do budúcnosti.

Zo všetkých vyberáme 16-ročného zázračného Ansua Fatiho a 22-ročného Frenkieho de Jonga, ktorý prišiel z Ajaxu.

Práve títo mladíci predviedli počas posledného zápasu proti Villarealu nádhernú súhru, ktorej chýbala len gólová bodka.