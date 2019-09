Tehotná žena išla prvýkrát na ultrazvuk: Radosť z pohľadu na dieťatko vystriedala panika

Katie Firbank (29) sa nesmierne tešila na svoj prvý ultrazvuk. Radosť z pohľadu na jej synčeka ale o pár minút zatienilo niečo iné - lekár jej povedal, že má rakovinu.

Vtedy 27-ročnej Katie povedal doktor, že musí podstúpiť urgentnú liečbu. Na ultrazvuku objavil nádor na jej močovom mechúre, informuje The Sun. Šokujúca diagnóza prišla týždne po tom, čo doktori nesprávne identifikovali symptómy rakoviny a považovali ich za infekciu močových ciest. Angličanka sa rozhodla podeliť o svoj príbeh, aby zvýšila povedomie o tomto type rakoviny a aby ľudia nepodceňovali krv vo svojom moči.

"Prvým očividným príznakom bola krv v moči, no ako to prišlo, tak to aj odišlo," hovorí Katie. "Dlho som nemala žiadne iné príznaky a všetci mi opakovali, že ide o infekciu močových ciest. Tušila som, že to nie je pravda. Mala som veľmi veľa krvi v moči a nemala som žiadne iné príznaky infekcie," dodala.

Vtedy nemala ani tušenie, že takýto typ rakoviny vôbec existuje, a tak sa problémom viac nezaoberala. O pár mesiacov neskôr začala dostávať kŕče v bruchu a neustále mala potrebu ísť sa vymočiť. Došlo jej, že čosi je zle, a tak pátrala."Všetko, čo som čítala o rakovine močového mechúra tvrdilo, že túto rakovinu dostávajú iba starší muži, zvyčajne fajčiari," vysvetlila.

Čo jej spôsobuje tieto problémy zistila, až keď šla s manželom Tomom na prehliadku v siedmom týždni tehotenstva. Zatiaľ, čo sa oni dvaja dívali na ich dieťatko a jeho srdcový tep, lekári zistili, že má rakovinu. "Bolo to zvláštne obdobie, myslím, že prvých pár týždňov som bola v šoku," cituje jej slová britský denník The Sun. Lekári jej oznámili, že bude musieť podstúpiť operáciu ešte počas tehotenstva. Naplánovali ju hneď po prvom trimestri, pretože to bolo najbezpečnejšie pre dieťa.

Našťastie, zvyšok tehotenstva prebehol hladko a dnes má Katie doma desaťmesačného syna Oscara. Ten má byť pre ňu najlepším rozptýlením: "Som neskutočne šťastná, že ho mám," teší sa mladá mamička.