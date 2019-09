Manželia čakajú bábätko, tajne si nechali spraviť DNA testy: Pravda o ich skutočnom vzťahu ich zložila na kolená

Dozvedeli sa krutú správu.

Zistenie, že vaša polovička je v skutočnosti vašim nevlastným súrodencom otrasie každým. O to horšie, ak s danou osobou čakáte dieťa.

Ako informuje The Sun, muž a žena sú spolu už osem rokov a tento rok sa vzali. Majú vlastný dom a v marci 2020 sa im má narodiť dieťa. Budúci otec je zo situácie zúfalý a požiadal na internete ľudí o radu. Vysvetľuje, že ich biologický otec je stále nažive, ale oni s ním nechcú mať nič spoločné. Nielen kvôli tomuto, ale aj pre to, že mal byť zlým človekom. Ani jedna z matiek ho neuviedla ako otca v rodnom liste.

O danej situácii vedia iba oni dvaja, nechcú o tom informovať ani svoje matky. Pár si nechal spraviť DNA testy tajne. "Aj napriek tomuto naša láska neochabla a nechceme sa rozísť," píše muž. "Sme spolu už od začiatku školy a prešli sme si mnohými ťažkými situáciami," cituje jeho slová britský denník The Sun.

Budúci otec sa taktiež obáva zdravotného stavu dieťaťa, no ani jeden z nich nechce, aby žena podstúpila interrupciu. "Máme šťastie, že zo strany rodiny mojej matky nemáme v rodine žiadne choroby," hovorí muž.

Manžel je z celej situácie vydesený a preto žiada o radu ľudí na internetovej stránke Reddit. "Bojím sa, že sa niekto pozrie do našich záznamov alebo vezme vzorku DNA nášho syna (počul som, že to tak robia) na genetické testovanie aby sa uistili, že nemá žiadne zdravotné problémy a desí ma, aké dôsledky by to malo. Neviem, ani čo máme robiť, musíme sa postarať o to, aby sme nemali ďalšie deti aj v prípade, že náš syn bude zdravotne v poriadku, a namiesto toho radšej nejaké adoptovať," uzatvára.

Pár uchováva informáciu v tajnosti. Ľudia na internete sa rozdelili na dva tábory. Jedna časť s párom sympatizuje, podporuje ich rozhodnutia a dáva im rôzne rady, napríklad, aby o danej situácii nehovorili ani svojim matkám.

Druhá časť publika ich označuje za sebcov a prehovárajú im do duše, aby rozhodne zistili možné riziká, ktorým môže ich syn čeliť. Niekto napísal: "Zahrávať sa so zdravím vášho dieťaťa je nezodpovedné a úbohé."