V Afganistane sa začali prezidentské voľby: Taliban sa vyhráža útokmi

Obyvatelia Afganistanu majú v sobotu možnosť hlasovať v prezidentských voľbách, ktoré sprevádzajú podobne ako v minulosti vyhrážky zo strany islamistického militantného hnutia Taliban, že zaútočí na kohokoľvek, kto sa zapojí do volebného procesu.

Začiatok volieb bol ohlásený na 07.00 h miestneho času (04.30 h SELČ), takmer tretina volebných stredísk však zostane zatvorená pre obavy o bezpečnosť, informovala tlačová agentúra DPA.

Podľa štatistiky ústrednej volebnej komisie sa do hlasovania zaregistrovalo vyše 9,6 milióna voličov, z čoho približne tretinu tvoria ženy. Afganské ministerstvo vnútra uviedlo, že vyčlenilo 72.000 príslušníkov bezpečnostných síl, aby strážili približne 5000 miest, kde má sobotňajšie hlasovanie prebiehať. Ďalších 20.000 - 30.000 príslušníkov zostáva v pohotovosti.

Na hlasovacích lístkoch boli vytlačené mená 18 kandidátov, štyria však medzičasom svoju kandidatúru stiahli. Realistické šance na zvolenie majú podľa DPA úradujúci prezident Ašraf Ghaní a šéf jeho vládneho kabinetu Abdulláh Abdulláh.

Zverejnenie predbežných výsledkov volieb sa očakáva 19. októbra. V prípade, že ani jeden kandidát nezíska viac ako 50 percent hlasov, dvaja najúspešnejší postúpia do druhého kola. To by sa mohlo potom uskutočniť koncom novembra.

Hnutie Taliban oznámilo, že počas volieb bude útočiť na bezpečnostné sily a volebné strediská. Obyvateľov varovalo, aby v tento deň zostali doma. Námestník ministra obrany Chúšál Sádát však v televíznom príhovore vyzval Afgancov, aby išli voliť, a ubezpečil ich, že nasadené zložky sú pripravené zaistiť bezpečnosť.

Taliban voľby odmieta ako "podvodný proces" riadený "votrelcami". V minulosti hnutie opakovane útočilo na predvolebné mítingy a volebné miestnosti. Len uplynulý týždeň pri samovražednom atentáte na predvolebnom zhromaždení prezidenta Ghaního v provincii Parván zahynulo 26 ľudí. Prvý deň parlamentných volieb vlani v októbri bol podľa misie OSN v Afganistane (UNAMA) dňom s najvyšším počtom civilných obetí v krajine v roku 2018.