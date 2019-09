Erika zvracala a všade sa iba plazila: Obyčajný očný test v supermarkete odhalil čosi strašné

Malé dievčatko zo Škótska zachránil očný test v supermarkete, ktorý odhalil príznaky veľmi ojedinelého mozgového nádoru.

Píše o tom portál News Sky. Dvojročná Erika mala rozšírenú zreničku v pravom oku, zvracala, bola dehydratovaná a nakoniec sa všade iba plazila. Matka Karen Lee-Johnston (33) ju zobrala na vyšetrenie, ktoré odhalilo ojedinelé ochorenie. Doktor navrhol okamžitý prevoz do nemocnice.

Ide o kraniopharyngeom a v Británii sa každoročne vyskytne len 30 prípadov. Po vyšetrení v Kráľovskej nemocnici v Glasgowe sa ochorenie potvrdilo. „Keby to nechali tak ešte týždeň, dievčatku by sa už nedalo pomôcť,“ povedal lekár.

Erika prišla o zrak v pravom oku len dva dni po očnom teste, no po operácii sa jej zrak vrátil. „Ľudia neveria, keď im poviem, čo sa nám stalo. Je to neobyčajné, ale mohlo by sa to stať každému,“ uviedla Erikina matka, ktorá sa po smrti manžela stará o ďalšie dve deti.