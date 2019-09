Lucia Ďuriš Nicholsonová v šoku z tajných praktík Európskeho parlamentu: Zlé správy pre Slovensko!

Slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová v piatok upozornila, že jeden z výborov Európskeho parlamentu (EP) spochybňuje nárok Slovenska na sídlo Európskej agentúry práce (ELA) v Bratislave.

"Veľkí európski hráči plánujú spochybniť nárok Slovenska na významnú európsku agentúru. Európsky Výbor pre právne veci (JURI) schválil v stredu (25. 9.) za zatvorenými dverami Confidential - Tajné stanovisko, ktorým chcú spochybniť, či má Rada EÚ právo vyberať sídla európskych agentúr, celý proces je navyše absurdný a netransparentný," uviedla Ďuriš Nicholsonová v tlačovej správe, ktorú zaslala TASR.

Európska agentúra práce by pritom mala svoju činnosť v Bratislave spustiť už v priebehu tohto roka.

"Rozpočet má mať zhruba 51 miliónov eur a zamestnávať až 144 zamestnancov. Pre Slovensko to bola výhra a veľká prestíž a má to byť naša jediná agentúra, na rozdiel od krajín, ktoré ich hostia hneď niekoľko," napísala Ďuriš Nicholsonová. Činnosť ELA patrí pritom do portfólia Výboru pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu, ktorému šéfuje.

"Ako šéfka výboru, ale aj ako europoslankyňa z dotknutej krajiny si neviem vysvetliť, ako je možné, že ma o tejto iniciatíve neinformovali. Poslali mi len neprístupný email cez vnútorný systém, do ktorého však ako europoslankyňa, ani ako šéfka výboru nemám prístup," uviedla slovenská europoslankyňa.

Informácia o utajenom stanovisku unikla a Ďuriš Nicholsonová sa k nej dostala len náhodou. "Okamžite som poslala ostrú žiadosť o stretnutie predsedníčke Výboru pre právne veci (JURI) a zisťujem, čo všetko sa ešte deje za zatvorenými dverami," konštatovala Ďuriš Nicholsonová.

Podľa vlastných slov chce šéfke JURI povedať, že tento tajnostkárky prístup je nehodný inštitúcie, akou je Európsky parlament, ktorá by mala byť príkladom v transparentnosti. Europoslankyňa ubezpečila, že urobí všetko pre to, aby snahy o zmenu rozhodnutia o sídle ELA zvrátila.