Saudská Arábia sa otvára turistom: Čo všetko tam môžete vidieť?

Prísne islamská krajina umožní zahraničným turistom prezerať si krásy, ktoré ponúka. Ťažiskom ekonomiky Saudskej Arábie je zatiaľ ropa, ale teraz sa to môže zmeniť. Odvčera začali vydávať turistické víza.

Ambicióznym plánom chce Saudská Arábia do roku 2030 prilákať vyše 100 miliónov návštevníkov. Turistické víza boli totiž pozastavené niekoľko desaťročí. Doteraz tam boli povolené cesty len na tri druhy víz. Pútnické dostávali ľudia, ktorí chceli ísť na púť do Mekky - bolo však potrebné potvrdenie o tom, že žiadateľ je moslim. Obchodné a tranzitné víza mali tiež prísne pravidlá a do krajiny sa len tak hocikto nedostal. No je tam veru čo vidieť.

Turisti si budú môcť pozrieť pláže Červeného mora, potápať sa v ňom, budú môcť navštíviť hory Tabuk či vyfotiť si archeologické nálezisko Mada´in Saleh. Všetko však nie je také ružové, ako to oficiálni predstavitelia vykresľujú. Vydávanie turistických víz prišlo len 2 týždne po útokoch na ropnú infraštruktúru Saudskej Arábie. Tie súvisia s občianskou vojnou v susednom Jemene a so spormi s Iránom. Návštevníkov môže odradiť aj situácia v oblasti ľudských práv.

Mada´in Saleh

- Svetové dedičstvo UNESCA,ktoré je najväčším zachovalým miestom civilizácie Nabataeanov s fasádami od 1. stor. p.n.l. do 1. stor. n.l.

Dumah Al Jandal

Otvoriť galériu Dumah Al Jandal Zdroj: northfoto

- staroveké historické mesto, z ktorého zostali zrúcaniny

Jabal Al-Manjor, Shuwaymis

- 10 000 rokov staré kresby na skalách

Krajina bez lákavého imidžu

- Saudská Arábia je prísne islamská krajina

- ide o teokratickú monarchiu

- ženy to majú v krajine veľmi ťažké - musia chodiť zahalené, nemajú veľké práva, sú utláčané

- krajina prísne zakazuje požívanie a predávanie alkoholu

- neje sa bravčové mäso

- je zakázaná kritika vládnuceho rodu a literatúra neislamského vierovyznania

- v krajine sú fyzické tresty, v mnohých prípadoch aj tresty hrdelné

- princ Muhammad bin Salmán však začal reformu

- jej súčasťou je otvorenie kín pre verejnosť, zrušenie zákazu šoférovania žien, majú sa zmierniť prísne pravidlá pre obliekanie sa cudziniek