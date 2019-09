Kálavská ešte nemá vyhraté: Ktoré strany podporia stratifikáciu v parlamente?

Reforma rozdeľuje Smer. Pre startifikáciu nemocníc sa do konfliktu dostal premiér Peter Pellegrini (43) so šéfom strany Ficom (55).

Ten pôvodne reformu odmietal podporiť a strašil zatváraním nemocíc či oddelení. Jeho podmienkou bolo, aby táto zmena bola predložená ako ústavný zákon. Nič také sa nestalo, no Pellegrini s Kalavskou reformu pretlačili vládou a je otázne, či prejde aj cez poslancov, ktorí musia dať zákonu definitívnu zelenú alebo, naopak, stopku. Nový Čas zisťoval, či nevyhnutnú zmenu pre zlepšenie zdravotníctva podporia.

Smer

Ján Mažgút, hovorca strany Otvoriť galériu Ján Mažgút (vpravo) Zdroj: anc



- Rokujeme a hľadáme riešenie o podobe zákona, akým bude stratifikácia nemocníc predložená. Kladieme dôraz na dva zakladné ciele – nesmie to ohroziť samotných pacientov a nesmie dôjsť k rušeniu nemocníc.

Zuzana Škopcová, hovorkyňa SNS Otvoriť galériu Zuzana Škopcová Zdroj: anc

- SNS je proti rušeniu nemocníc. Smer-SD sám hovorí, že to je neodborne pripravené. SNS sa môže vyjadriť, keď sa Smer-SD v tejto veci zjednotí.



SaS

Jana Cigániková, poslankyňa SaS Otvoriť galériu Jana Cigániková Zdroj: facebook/jciganikova

- Aj opozičná práca má svoj zmysel. Vyzerá to tak, že časť nášho programu má šancu dostať sa do legislatívy. To určite vnímame ako pozitívnu správu.