Šéf vyšetrovacieho tímu potvrdil pravosť záznamu z Kočnerovho domu: Kto sa má báť nahrávky Gorily?!

Už vedia, kto si hrkútal na Vazovovej! Šéf tímu Gorila Lukáš Kyselica 1. októbra končí na polícii, kde pôsobil takmer 22 rokov. Teraz flirtuje s myšlienkou vstupu do politiky a rokuje s Matovičovým OĽaNO.

Kyselica ku koncu vyšetrovateľskej kariéry prezradil, že hlasy na nahrávke Gorily, ktorá sa našla u Kočnera, boli odborníkom na fonoskopiu priradené ku konkrétnym ľuďom. Ktorí to boli a kto by sa mal najviac triasť? Kyselica bol vo vyšetrovacom tíme Gorily takmer od úplného začiatku, teda od roku 2012. Na pozíciu šéfa tímu nastúpil v decembri 2016 po Marekovi Gajdošovi, ktorý odišiel na vlastnú žiadosť pre nezhody so špeciálnym prokurátorom Kováčikom.

Keď si šéf Penty a jeden z hlavných aktérov kauzy Gorila Jaroslav Haščák písal s Mariánom Kočnerom o „odje*aní čuráka“, mali tým mať podľa Haščáka na mysli práve Kyselicu. Kočner to však popiera. „Keď som bol za pánom Kočnerom v inej trestnej veci, hneď pri príchode mi začal vysvetľovať, že to s tým „čurákom“ nebolo o mne, ale veľmi som ho nepočúval,“ povedal pre denník SME Kyselica a prezradil aj mnoho nových informácií z vyšetrovania Gorily.

Poznajú majiteľov záhadných hlasov

Výraznou pomocou vo vyšetrovaní jednej z najväčších káuz v histórii Slovenska bolo nájdenie USB kľúča s niekoľkými desiatkami hodín dlhou nahrávkou Gorily. Dovtedy existoval len textový prepis, ktorý niekto zavesil na internet. Nahrávka sa podľa Kyselicu našla u Kočnera na stole, a nie v trezore, ako sa predpokladalo. „Myslím si, že pán Kočner ešte svoj trezor neotvoril,“ uviedol Kyselica v Denníku N s tým, že v sejfe sa môžu skrývať ešte oveľa kompromitujúcejšie materiály. Kyselica dal nahrávku podrobiť expertíze.

„Požiadal som znalca, aby fonoskopicky preskúmal hlasy, ktoré sa nachádzajú na uvedenom kľúči, a porovnal ich s inými nahrávkami týchto hlasov, ktoré som zabezpečil ako porovnávací materiál. A výsledok, ktorý som dostal len nedávno, je najvyššia pravdepodobná miera zhody, ktorá sa dá takto vyjadriť,“ konštatuje Kyselica. Nechcel však spresniť, ktoré hlasy poslal odborníkovi na porovnanie. Niektorí aktéri kauzy nikdy neboli verejne činní, niektorí sú už dokonca po smrti, a tak by bolo ťažké získať záznam ich hlasu. Je preto pravdepodobné, že hlasy zaslané expertovi patrili politikom, ktorých rečové prejavy ná­jdeme kdekoľvek v televíznych či internetových archívoch.