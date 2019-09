Dievčatko v strede nie je nikto iný ako jedna z našich najúspešnejších speváčok. Napriek tomu, že jej korene sú americko-švajčiarske, žije a tvorí na Slovensku, kam sa presťahovala aj jej sestra Carmel.

Sestry dokonca spolu naspievali úspešný hit Gone. Okaté dievčatko má na konte už veľa hitov a spoluprác s viacerými zvučnými menami. Jej pesničky ako Run Run Run, alebo I am not sorry sa stali v našich rádiách okamžite hitmi. Viete, o ktorú speváčku ide? Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Odpoveď: Celeste Buckingham