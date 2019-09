Trojnásobný tatko Pomajbo vyrukoval s nečakaným vyhlásením: Chcem štvrté dieťa

Budú mať ďalšieho potomka?! Herec Roman Pomajbo (50) je otcom troch krásnych dcér - Vivien (11), Noemi (9) a Timey (5), ktoré má s českou manželkou Petrou.

Nedávno však umelec poriadne šokoval, keď exkluzívne pre Nový Čas prezradil, že sa rozšíreniu rodiny nebráni a štvrté dieťa by s radosťou privítal. Pomajbo je hrdým otcom troch dcér, ktoré ma s o desať rokov mladšou manželkou Petrou. Nielen mladá družka, ale aj rozkošné dievčatká teda otcovi dodávajú mnoho energie, z ktorej sa herec úprimne teší.

„Cítim, že pri mojich deťoch mladnem, začal som aj športovať,“ pochválil sa nám Roman, ktorý však odhalil omnoho viac. Pri otázke, či by už konečne nechceli s manželkou aj chlapca, a teda aj štvrté dieťa, nás milo prekvapil. „Sme rozumní, moderní ľudia a uvidíme, ako to bude. Ja sa nebránim,“ priznal Pomajbo. Nie je teda vylúčené, že obľúbený herec na vytúženom dieťatku už pracuje a čoskoro sa so šťastnou novinkou aj pochváli.