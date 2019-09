Dievčatko († 6) zabila preliezačka v škôlke: Zdrvený otec jej na pohrebe splní sľub, ktorý láme srdce

Ráno išla malá Mercédesz († 6) s úsmevom na tvári do škôlky. Vtedy ešte nikto netušil, aká tragédia postihne rodinu z dedinky v Maďarsku. Domov sa totiž už malé dievčatko nevrátilo – padla naň preliezačka.

V obci Csány východne od Budapešti sa nevedia spamätať z obrovskej tragédie. Malá Mercédesz išla ráno do škôlky s dobrou náladou. Cez deň u nich doma zazvonil telefón a ten hovor všetko zmenil. „Zavolala nám poobede pani učiteľka, že mám poslať manželku do škôlky, pretože nastal problém. Neprezradila, čo sa stalo,“ so slzami v očiach hovorí otec malého anjelika Béla Radics.

Keď išla matka do škôlky, netušila, že ju čakajú najhoršie minúty jej života. Cez plot totiž celý čas sledovala, ako sa záchranári snažia zachrániť jej dcéru. Bohužiaľ, nepodarilo sa im to, na mieste podľahla zraneniam.Dve ďalšie detičky sa ľahko zranili. „Večer predtým mi Merci povedala, že je princezná a poprosila ma, aby som jej kúpil princeznovské šaty. Urobím to, zoženiem jej ich na pohreb,“ hovorí zničený otec.

Po tragédii stovka ľudí obkolesila primátora Istvana Medveho. Vinia ho z udalosti a žiadajú, aby z postu odišiel. Ako uvádza denník Blikk, ktorý so správou prišiel, rodičia sa na zlý stav ihriska v škôlke dlhodobo sťažovali. Podali sťažnosť aj na mestský úrad, no nikto s tým nič neurobil. Príčiny tragédie sa vyšetrujú a policajné riaditeľstvo okresu Heves začalo konanie proti neznámemu páchateľovi pre podozrenie z trestného činu.