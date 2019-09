Rarita v zápase 7. futbalovej ligy v Prestavlkoch: Neuhádnete, kto pískal duel otca a syna

Na nič podobné si futbalový svet nepamätá. V súťažnom zápase sa proti sebe s kapitánskymi páskami postavili otec a syn.

Aby toho nebolo málo, hlavným arbitrom duelu bol ďalší syn. Takáto rarita sa udiala v zápase siedmej ligy ObFZ Žiar nad Hronom medzi domácimi Prestavlkmi a hosťujúcou Starou Kremničkou.

V bráne Starej Kremničky stál Maroš Barboriak starší (45), ktorého doma neminuli „posmešky“ od hráča Prestavĺk a najmä syna Adama (20). Domáci totiž špecifický rodinný zápas vyhrali 4:1. Všetkému sa prizeral hlavný arbiter Maroš Barboriak mladší (19). „Bolo to niečo jedinečné, ani vo sne mi nenapadlo, že sa ako aktívny hráč stretnem v jednom zápase so svojimi synmi,“ uviedol hrdý otec Barboriak starší, ktorý napriek prehre neskrýval veľké emócie.

„Som šťastný, že som sa mohol dožiť niečoho takého výnimočného. Bol to výborný zápas, som rád, že napriek tomu, že sme jedna rodina, mali sme pred sebou na ihrisku rešpekt. Tak to v športe má byť,“ dodal. Futbalisti Prestavĺk vyhrali podľa oboch zúčastnených strán zaslúžene. „Trošku ma to ako športovca nahnevalo, ale, ako sa vraví, keď nejde o život, nejde o nič. Isté však je, že ja na tento zápas do smrti nezabudnem. A nie pre výsledok,“ uzavrel hrdý otec.