Hrozivé následky antivakcinačných kampaní: Ohrozuje Slovákov tetanus?

Médiami už niekoľko dní otriasa kauza o malom chlapcovi z južnej Moravy, ktorý ochorel na tetanus. Stalo sa tak zrejme preto, že ho matka nedala očkovať proti tetanu a na dôvažok mu aj odmietla podávať predpísané antibiotiká. Tetanus môže spôsobiť aj smrť. Sú v ohrození aj Slováci?

Tetanus je akútne ochorenie nervového systému spôsobené tetanickým toxínom. „Neprenáša sa z človeka na človeka,“ vysvetľuje Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalej vysvetľuje: „Pri plnom vedomí chorého sa prejavuje sťahujúcimi kŕčmi žuvacieho svalstva (tzv. trizmus), šijového svalstva a neskôr celého trupu.“ Ochorenie vyvoláva jed, ktorý produkuje baktéria Clostridium tetani, do organizmu sa dostáva po poranení kože. Tento bacil sa dostáva do prostredia výlučkami zvierat a v pôde zostáva niekoľko rokov. Po vniknutí do organizmu sa premení za vhodných podmienok na životaschopný mikrób, pričom vhodné podmienky sú najmä hlbšie rany, ktoré sa zatvoria. Práve nedostatok kyslíka je pre množenie tohto mikroorganizmu veľmi priaznivý. Ochorenia prebiehajú ťažko a približne 50 % chorých umiera. Účinnou prevenciou je očkovanie, ktoré treba opakovať.

Dnes už zriedkavý

Vďaka zavedenému povinnému očkovaniu proti tetanu výskyt ochorení významne poklesol. Na Slovensku boli posledné 2 prípady zaznamenané v roku 2002. Oba skončili smrťou.

Kedy sa podáva vakcína?

1. dávka – v treťom mesiaci života dojčaťa

2. dávka – po 2 mesiacoch

3. dávka – 6 mesiacov po druhej dávke

Preočkovanie – v 6. a 13. roku života dieťaťa, v dospelosti každých 10-15 rokov

Vedľajšie účinky očkovania

Vakcinácia býva sprevádzaná najčastejšie bolestivosťou v mieste vpichu, začervenaním, prípadne opuchnutím miesta vpichu. Podľa pediatričky Kataríny Šimovičovej je riziko dnešných vakcín minimálne, skoro žiadne.

Inkubačný čas

Inkubačný čas

Doba od vniknutia bacila do organizmu po prepuknutie prvých príznakov ochorenia trvá 7-14 dní.

Existuje „novorodenecký“ tetanus

Za vznikom infekcie môže byť nesterilne ošetrený pupok novorodenca. Novorodenecký tetanus sa vyskytuje už takmer výlučne v rozvojových krajinách. Odhady hovoria asi o 500-tisíc úmrtiach novorodencov ročne.

Liečba

Pri včasnej diagnóze je liečba možná. Okamžite sa podáva antitetanické sérum a antibiotiká. Úspešnosť liečby silne závisí od aktuálneho stavu imunity pacienta, či bol očkovaný a ako rýchlo dostane ďalšiu pomoc.

Ochorenie je vzácne

Viliam Dobiáš, záchranár, prezident Slovenského Červeného kríža

Otvoriť galériu Viliam Dobiáš, záchranár, prezident Slovenského Červeného kríža Zdroj: anc - Kedysi automaticky dávali na chirurgii niekomu s poranením takzvanú protitetanovku. Počul som, že v poslednom období to už takto nerobia ale posielajú ľudí k obvodnému lekárovi. Takzvaná občerstvovacia injekcia sa môže aplikovať do 24 hodín od znečistenia rany. Za svojich 45 rokov praxe som videl dvakrát pacienta s tetanom. Takže s týmto ochorením sa stretáme veľmi vzácne.

Netreba ani otvorenú ranu

Daša Račková, hovorkyňa, Úrad verejného zdravotníctva SR

- V roku 2017 bol hlásený výskyt ochorenia na tetanus v Slovenskej republike u štvorročného neočkovaného chlapca z okresu Michalovce žijúceho v nízkych hygienických podmienkach. Diagnóza tetanu mu bola potvrdená testom špachtle s pozitívnym výsledkom, ochorenie nebolo potvrdené laboratórne. Dieťa malo hypertonus celého tela, spastické kŕče celého tela. Ochorenie sa prejavovalo aj sťahujúcimi kŕčmi žuvacieho svalstva. Dieťa bolo dezorientované, nepokojné, bolo napojené na umelú pľúcnu ventiláciu. Chlapcovi bol podaný antitetanický imunoglobulín. Dieťa bolo bez známok úrazu, ale malo značne poškodený až prehnitý chrup a pri hre mohlo konzumovať kontaminovanú hlinu.