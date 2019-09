Slovensko stále bojuje s africkým morom ošípaných: Rusko nám ponúklo pomocnú ruku

Rusko ponúklo Slovensku spoluprácu pri riešení situácie okolo afrického moru ošípaných (AMO), keďže aj ono s týmto problémom v niektorých oblastiach bojuje.

Po stretnutí s ruským ministrom poľnohospodárstva Dmitrijom Patruševom v Moskve to uviedla šéfka slovenského agrorezortu Gabriela Matečná (SNS).

"Ruská strana bola mimoriadne dobre informovaná o našich prípadoch a o lokalizácii, kde africký mor je, a ponúkli spoluprácu, keďže boria sa aj tu v niektorých lokalitách s africkým morom ošípaných, že nám vedia pomôcť," povedala Matečná. Ruský minister zároveň podľa nej vyjadril nádej, že výskumné ústavy oboch krajín, ktoré sa zaoberajú africkým morom ošípaných, by mohli spolupracovať napríklad aj na vývoji vakcíny.

Rokovanie sa týkalo aj možnosti spolupráce v ďalších oblastiach. Podľa Matečnej ruskú stranu zaujímal aj prezentačný deň slovenských potravinárov, ktorý sa uskutočnil v piatok na slovenskom veľvyslanectve v Moskve.

Témou schôdzky s Patruševom bola i digitalizácia a použitie "precízneho poľnohospodárstva". Slovensko môže podľa Matečnej v tejto oblasti ponúknuť mnoho vedomostí.

Ministerka sa s ruským náprotivkom rozprávala tiež o vede a výskume. "Naozaj, ruská strana má veľký dopyt a hlad po inováciách a vedia, že naše výskumné ústavy robia na mnohých európskych projektoch," konštatovala s tým, že aplikované pôdoznalectvo, ktoré sa robí na Slovensku, je výnimočné a ruská strana oň prejavila záujem.

Matečná a Patrušev sa dohodli, že obe strany si navzájom pošlú témy, o ktorých by mohli komunikovať a v ktorých by našli prienik. "V krátkej budúcnosti možno že pán minister by prišiel aj na Slovensko. Rád prijal pozvanie, ale už aj s expertnými tímami, aby sme už vedeli spolupracovať na konkrétnych témach a na konkrétnych procesoch," uviedla Matečná.