Chovateľ diviakov sa o výsledku vzoriek dozvedel neskoro: Doplatil na utratenie v nešťastný deň

Kde sa stala chyba? Chovateľ diviakov vo zvernici na Zemplíne ich musel utratiť kvôli šíriacemu sa africkému moru, no výsledky vzoriek mu oznámili až po 13 dňoch. Boli negatívne, no mäso v chladničke sa za taký dlhý čas pokazilo...

Nový Čas pátral po zdĺhavom procese vyšetrenia vzoriek a zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy tiež informovali, že doručenie výsledku až po vyše 10 dňoch nie je štandardné. No v tomto prípade zrejme okrem nejasných dôvodov môže za poľovačky nešťastný deň - piatok!

"Samotné vyšetrenie vzoriek na AMO po doručení na veterinárny ústav trvá z infikovanej oblasti do 24hodín, tieto sú vyšetrované prednostne. Z ostatných oblastí, v ktorých sa vykonáva monitoring, je to do 48 hodín. Výsledky sa zasielajú okamžite emailom na RVPS, ktorá ich posiela emailom vlastníkovi zvierat. Problém predĺženia času od ulovenia a odberu vzoriek po doručenie výsledku vyšetrenia môže nastať hlavne v čase doručovania vzoriek po ulovení, ak je to napríklad v piatok. Vzorku doručí poľovník na RVPS v pondelok neskôr - po odchode zvoznej linky vzorka z RVPS ide zvoznou linkou až v utorok, výsledok je známy až v stredu. Snahou je, aby od momentu získania vzorky mohla byť čo najskôr doručená na RVPS a veterinárny ústav, vyšetrená a výsledky spätne čím skôr oznámené," uviedla Paulína Kojnok, vedúca osobného úradu kancelárie ústredného riaditeľa ŠVPS SR.

Ako však dodala, prebehlo už viac rokovaní so zainteresovanými i inštitúciami, aby sa zoptimalizoval tok zasielania vzoriek zvlášť z infikovanej oblasti. Mienia však prijať aj nápravné opatrenia. Samotný chovateľ diviakov však doteraz nebol ani odškodnený, čo je podľa Kojnok v kompetencii ministerstva pôdohospodárstva.