Sľub Borisa Kollára: Sme rodina nepodporí stratifikáciu, ak sa dotkne komfortu nemocníc

Ak sa stratifikácia nemocníc dotkne komfortu pacientov, Sme rodina ju nepodporí.

Šéf hnutia Boris Kollár takto reaguje na návrh zákona prinášajúci reformu slovenských nemocníc, ktorý v piatok odobrila vláda. Hnutie si chce preto v prvom rade predmetný zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti poriadne pozrieť.

"Presne si pozrieme návrh zákona, pretože pre nás je najdôležitejšie, aby sa stratifikácia nedotkla pacientov. Rokovali sme o tom a bolo nám to prisľúbené, ale, samozrejme, niečo iné sú sľuby a niečo iné realita, preto si to chceme naozaj pozrieť a v prípade, ak sa to dotkne komfortu pacientov, tak to nepodporíme."

Vláda v piatok odobrila zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý prináša reformu slovenských nemocníc. Po rokovaní kabinetu to potvrdil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že reforma je naplánovaná na niekoľko volebných období. Zmyslom navrhovanej právnej úpravy je, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy najmä invazívnych a operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti, čím sa zabezpečí lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti.