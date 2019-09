Páni, pozor! Sexi atlétka Alice Schmidtová z vás urobí Bolta

Svetový šampionát v atletike v katarskej Dauhe trvá len pár hodín a už sa objavujú mená, tváre, no predovšetkým dokonalé telá ašpirantiek na titul najsexi účastníčky.

V tomto rebríčku bude určite riadne vysoko 20-ročná Nemka Alice Schmidtová!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Super telo, dlhé štíhle nohy, útly pás, krásne prsia a anjelská tvár tejto športovkyne boli už raz odmenené. V roku 2017 ju americký Busted Coverage vyhlásil za najsexi atlétku na svete.

Šokujúco krásna Nemka sa špecializuje na trate od 200 do 800 metrov. Dôkazom, že je nielen krásna, ale aj úspešná sú aj jej úspechy. Má doma striebro zo štafety z juniorských ME 2017 a bronz zo štafety z tohtoročných ME do 23 rokov! Jej športovým cieľom je samozrejme budúcoročná olympiáda v Tokiu, kde si trúfa na medailu.

Jej príťažlivosť neunikla ani výrobcom športových potrieb. Alice si mohla vyberať a vybrala si známu značku Puma, ktorej sa stala tvárou. Na stole má aktuálne niekoľko ponúk od výrobcov výživy pre športovcov. Zatiaľ si nevybrala, vraj sa rozhodne až po MS v Dauhe, kde by mala byť platnou členkou ženských štafiet Nemecka na 200 i 400 m.