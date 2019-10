Manželom sa narodilo bábätko posiate škvrnkami: Lekári hovorili o znamienkach, pravda bola horšia

Malá Charlie Thomas (4) z mesta Moore v americkej Oklahome sa narodila v októbri 2014.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nohy a ruky mala pokryté škvrnkami kávovej farby, no lekári rodičom povedali, že sa jedná len o materské znamienka. Casey a Billiemu sa táto odpoveď nepozdávala a tak roky obiehali doktorov a brali dcérku na rôzne vyšetrenia. Ako informoval portál News 4, odpoveď napokon prišla – Charlie našli nádory na očných nervov a jeden na mozgu.

Dievčatko má totiž vzácnu genetickú poruchu s názvom neurofibromatóza, ktorá spôsobuje, že sa na nervových vláknach vytvárajú nádory. Väčšina je benígna, no nájdu sa medzi nimi aj zhubné. Chorobu spôsobuje mutácia génu NF1 a jej príznakom sú práve hnedé škvrnky na koži, ktoré sa objavujú hneď po narodení alebo v prvých rokoch života. Neexistuje na ňu liek, no doktori môžu nádory sledovať a odstraňovať, ak je to možné. Inak hrozí strata sluchu, zraku a kardiovaskulárne problémy.

Charlie v roku 2018 podstúpila operáciu, pri ktorej jej vybrali značnú časť nádorov a teraz podstupuje chemoterapiu. Mama Billie sa ju snaží zabaviť. ,,Hráme sa s hračkami, vyfarbuje si alebo pozerá Youtube ako hociktoré iné dieťa,“ hovorí. Podľa doktorov sa nádory dievčatka začali zmenšovať. ,,Teraz sme stabilizovaní. Nevieme, ako dlho bude podstupovať chemoterapie, ale bojuje, je skvelá,“ povedala mama.