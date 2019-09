Pellegrini: Fico môže pre kauzu Gorila pokojne spávať. Báť by sa mali iní

Predseda strany Smer-SD Robert Fico môže pre kauzu Gorila pokojne spávať. Báť by sa mali iní.

Uviedol to dnes po rokovaní vlády SR jej predseda Peter Pellegrini. „Báť by sa mali iní. Zaujímalo by ma, ako sa dnes ráno zobudili Mikuláš Dzurinda, Ivan Mikloš, Jirko Malchárek či Anna Bubeníková, ktorí v tej kauze figurujú oveľa viac ako pán Fico. Budem rád čítať reakcie týchto ľudí. Ak sa tieto informácie potvrdia, musia títo menovaní odísť z verejného života a hanbiť sa. Možno pôjdu aj do basy,“ povedal Pellegrini.

Odchádzajúci šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica v rozhovore pre Denník N a SME povedal, že nahrávka Mariana Kočnera je pravá a vyšetrovanie musí pokračovať. Tesne pred odchodom z polície zabezpečil posudok nahrávky, ktorá sa našla u Mariana Kočnera. Výsledok je maximálna možná zhoda s hlasmi, ktoré dali policajti preveriť. „Vyplynulo z toho jedno z najdôležitejších zistení v kauze Gorila. Hlasy na nahrávke patria aktérom Gorily, teda Jaroslavovi Haščákovi aj Anne Bubeníkovej," uviedlo SME. Ako ďalej priniesol Denník N, Kyselica hovorí, že svojím odchodom nejde vyhovieť Jaroslavovi Haščákovi alebo Marianovi K. a zvažuje vstup do politiky.