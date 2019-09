72-ročných manželov odsúdili za pašovanie drog: Plač na súde

Lisabonský súd poslal na osem rokov za mreže britských manželov za pašovanie drog do Európy.

V ich batožine v kabíne výletnej lode sa našlo deväť kilogramov kokaínu. Roger a Sue Clarkovci majú podľa serveru BBC 72 rokov. Podľa rozsudku si majú trest odpykať v Portugalsku. Cestovali na parníku Marco Polo z Karibiku do Európy. Pri prehliadke ich kajuty v Lisabone sa našli v podšívke ich batožiny drogy najvyššej kvality v hodnote milióna libier.



Sudkyňa Margarida Alves neprijala ich argument, že sú obete podvodu a že mali kufre odovzdať priateľovi. Sue Clark začala po vynesení rozsudku plakať, jej manžel sa k nej obrátil a povedal, že po odpykaní trestu budú mať 80 rokov. Alves vyhlásila, že je odhodlaná nedopustiť, aby sa Portugalsko stalo vstupnou bránou drog do Európy.



Pár tvrdil, že na ostrove Svätá Lucia dostal prázdne kufre pre priateľa v Británii. Alves ale povedala, že ich verzii neverí, pretože už v minulosti boli usvedčení z pašovania marihuany do Nórska. "Vy sami drogy neberiete, zjavne ste to urobili kvôli vidine vysokého zisku," povedala sudkyňa.