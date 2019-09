Macron zrušil plánovaný program a uctil si svojho predchodcu: Jacques Chirac bol skvelý Francúz

Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil svojho predchodcu v Elyzejskom paláci Jacquesa Chiraca († 86) za veľkého a skvelého Francúza, ktorý veľa vykonal pre svoju vlasť a ktorý stelesňoval určitú predstavu o Francúzsku a svetu.

Po Chirakovom úmrtí Macron vo štvrtok zrušil plánovanú návštevu juhofrancúzskeho mesta Rodez a večer vystúpil s televíznym príhovorom. "Strácame štátnika, ktorého sme milovali rovnako, ako on miloval nás," vyhlásil Macron. "Jacques Chirac bol skvelý Francúz. Toľko toho urobil pre náš národ a naše hodnoty," zdôraznil šéf štátu.

Svojho predchodcu opísal ako hlas nezávislého a hrdého Francúzska, ktorý bol schopný postaviť sa proti neoprávnenej vojenskej intervencii, keď v roku 2003 odmietol americkú inváziu do Iraku bez mandátu OSN. "Prezident Chirac je oplakáváný nielen v našej krajine," povedal Macron. Vyjadril súčasne priateľstvo, úctu a sústrasť vdove Bernadette a ďalším pozostalým.

Chirac zomrel vo štvrtok vo veku 86 rokov. Elyzejský palác ešte pred prezidentovým vystúpením podľa webu stanice BFMTV oznámil, že pondelok bude dňom štátneho smútku. Palác od deviatej hodiny večernej až do nedele vrátane otvorí svoje brány verejnosti. Pamiatku Jacquesa Chiraca si želá uctiť zápisom do kondolenčnej knihy. Štátny pohreb bývalého prezidenta by sa podľa médií mal konať budúci týždeň. Podrobnosti - vrátane miesta, kde bude pochovaný - zatiaľ ešte neboli oznámené.