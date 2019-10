Žena si diagnostikovala kurióznu alergiu! Zo služby, bez ktorej moderný človek nedokáže žiť, denne kolabuje

Tomu sa povie kuriózna diagnóza! Žena, ktorá tvrdí, že má alergiu na WiFi, sa najviac bojí zavedenia 5G siete.

Rosi Gladwell (70) verí, že elektromagnetické žiarenie z bezdrôtového internetu je dôvodom, prečo sa cíti slabá a nevládze s dychom. Rosi už nakúpila mnoho prístrojov v nádeji, že ju ochránia, vrátane ručného detektoru žiarenia, ktorý ju stál viac ako 200 eur.

Obyvateľka mesta Totnes vo Veľkej Británii, ktorá si všetko diagnostikovala sama, sa dokáže vyspať, len keď sa zabalí do špeciálneho spacáka za 400 eur, ktorý je tkaný striebrom a meďou. Vyhýba sa veľkým mestám a keď je jej najhoršie, dá si dvojdňovú detoxikáciu aj bez televízora. Napriek maximálnemu úsiliu je však hlboko znepokojená zavedením 5G siete, ktorá ju podľa nej zabije.

"V tejto chvíli sa mi darí urobiť si bezpečie tým, že žijem v dome na vidieku, kde nie sú silné elektromagnetické frekvencie. Ale ak zavedú 5G, neviem, čo prinesie budúcnosť. Je to skutočne strašidelný problém," uviedla pre britský portál Metro.

Odkedy si pred šiestimi rokmi diagnostikovala precitlivenosť na elektromagnetické polia, trávi väčšinu času so svojím manželom v dovolenkovom dome v španielskej Andalúzii a počas 30-hodinovej cesty trajektom nosí svoj spacák. "Ak idem do kaviarne, snažím sa sedieť vonku, a ak ideme na večeru, vezmem si so sebou merač. Potom sa môžem rozhodnúť, ktoré sedadlá majú najmenšie vyžarovanie a sedieť tam, pretože v miestnosti sa to môže líšiť. Ak som vystavená žiareniu príliš dlho, musím prísť domov a mať dva dni všetko vypnuté," dodala Rosi.