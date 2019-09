Nemecký prezident prehovoril o zosnulom Chiracovi: Vytváral budúcnosť Európy

Politickú angažovanosť vo štvrtok zosnulého bývalého francúzskeho prezidenta Jacqua Chiraca ocenil aj nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier.

"Jacques Chirac vytváral politiku a budúcnosť svojej krajiny a Európy a mal odvahu postaviť sa kriticky k dejinám vlastnej krajiny," napísal Steinmeier v kondolenčnom liste adresovanom francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. Jeho slová citovala agentúra DPA.

Podľa Steinmeiera Chirac ako francúzsky premiér a prezident desaťročia formoval dejiny a politický život Francúzska. "Správa o smrti Jacqua Chiraca ma napĺňa hlbokým smútkom," uviedol Steinmeier a dodal, že Nemecko mu vďačí za mnohé.

Bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder vyhlásil, že Chirac bol lídrom, ktorý vedel, že "Európa môže fungovať len vtedy, ak bude existovať zhoda medzi Nemeckom a Francúzskom". Schröder, ktorý bol kancelárom Nemecka v rokoch 1998-2005, sa v roku 2003 pridal na stranu Chiraca, ktorý bol takisto ako on proti vojne v Iraku vedenej Spojenými štátmi.

"Bol to skúsený politik, Európan, ktorý poznal dejiny, a okúzľujúca osobnosť," povedal o Chiracovi nemecký exkancelár. "Tento človek, ktorý sa stal mojím priateľom, mi bude chýbať," dodal Schröder. Najdôležitejším Chiracovým symbolickým gestom bolo podľa Schrödera pozvanie na oslavy 60. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii, ktoré mu zaslal v roku 2004. Schröder sa tak stal prvým nemeckým kancelárom, ktorý bol na túto významnú udalosť pozvaný.

Ako napísala agentúra AP, na Chiraca si zaspomínali aj britskí súčasní či bývalí politici a štátnici, ktorých názory na Európu boli často v rozpore so Chiracovým postojom. Bývalý britský premiér Tony Blair (1997-2007) nazval Chiraca "veľkolepou osobnosťou francúzskej i európskej politiky". "Aj keď z času na čas nastali odlišnosti (v názoroch), vždy bol milý, veľkorysý a poskytoval osobnú podporu," povedal Blair.

Blairov predchodca v úrade John Major vyhlásil, že Chirac "bol vždy pripravený byť priateľom a partnerom Spojeného kráľovstva". Chirac bol podľa jeho slov "očarujúcim mužom, vrcholným politikom a zároveň človekom, ktorý svoj názor dokázal zmeniť na základe faktov, presvedčenia či okolností".

Chiracovi vzdal hold aj libanonský premiér Saad Harírí, ktorý povedal, že Chirac "držal Libanon za ruku v najťažších časoch". Otec súčasného predsedu vlády - bývalý premiér Rafík Harírí - bol totiž Chiracovým blízkym priateľom. Po tom, čo bol na Rafíka Harírího v roku 2005 spáchaný atentát, pricestoval Chirac spolu so svojou manželkou do Bejrútu, aby podporil takzvanú cédrovú revolúciu, ktorá vyústila do odstúpenia vlády a odchodu sýrskej armády.