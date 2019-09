V Moste pri Bratislave sa konečne dočkali: Prvá časť nultého obchvatu je otvorená

Prvá lastovička už funguje! Most pri Bratislave (okr. Senec) sa vo štvrtok dočkal obchvatu, ktorý odbremení dopravou preťažené cesty v obci.

Je dlhý takmer päť kilometrov a po dokončení celého projektu nultého obchvatu Bratislavy ho napoja na diaľnicu D4 mimoúrovňovou križovatkou Podunajské Biskupice.

Výstavbu zabezpečuje konzorcium D4R7 Construction okolo španielskej spoločnosti Cintra. „Obchvat sprístupňujeme obyvateľom tejto spádovej oblasti skôr, ako sme plánovali a zjednoduší ľudom dochádzanie za prácou a do škôl a odkloní časť dopravy mimo obce Most pri Bratislave,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.

Obchvat sa začína na existujúcej ceste 572 približne 600 metrov od východného okraja Vrakune, prechádza cez územie medzi spomínanou cestou a železničnou traťou Bratislava - Dunajská Streda, križuje cestu 3. triedy a v budúcnosti ho napoja na diaľnicu D4. Ďalej preložka pokračuje južne od Mostu pri Bratislave a končí sa napojením na existujúcu 572-ku úrovňovou križovatkou. „Logisticky najnáročnejšou z dôvodu zachovania plnej prevádzky bola realizácia križovatky Odeská, ktorá bola stavebne riešená v polovičnom profile, aby bol dopad na dopravu čo najmenší,“ informoval country manager zhotoviteľa Jorge Sanz.

„Obchvat Mosta pri Bratislave je plnohodnotnou dvojprúdovou komunikáciou s maximálnou povolenou rýchlosťou 90 kilometrov za hodinu, no keďže jeho súčasťou je i budúca diaľničná križovatka Podunajské Biskupice, chceli by sme vodičov požiadať o ohľaduplnosť pri prejazde touto časťou, kde je prenosným dopravným značením maximálna povolená rýchlosť obmedzená na 50 kilometrov za hodinu,“ dodal. „Zatiaľ, kým nie je projekt úplne hotový, je to skôr v prospech dediny, pretože vodiči smerujúci ďalej aj tak skončia v lieviku, kde ešte obmedzenia sú,“ povedal dopravný analytik Ján Bazovský.