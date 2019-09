Dramatický boj o Ivanov život: Muž odpadol vo fitku, prestalo mu biť srdce

Pri cvičení takmer zomrel! Bežný tréning vo fitnescentre vo Zvolene sa pre Ivana (46) takmer skončil tragicky. Náhle mu prišlo nevoľno a odpadol. Marek (30) a Pavol priskočili k nemu a poskytli mu prvú pomoc. Namiesto cvičenia teraz Ivan trávi čas v banskobystrickej nemocnici, kde ho už aj operovali.

Ľudia vo fitnescentre v meste pod Pustým hradom zažili počas tréningu poriadny šok. Zvolenčana Ivana, ktorý tam chodí pravidelne a ostatní o ňom tvrdia, že má dobrú kondičku, našli zrúteného na stroji. Vôbec netušili, čo sa mu mohlo stať.

„Vyzerá to, že dostal infarkt. Robili sme, čo sme mohli, aby sme ho vrátili do života,“ opisuje hrôzostrašný zážitok tréner Marek Vilčko. S kolegom Pavlom videli len bezvládne ležiaceho Ivana na zemi. „Našla ho žena, ktorá cvičila a išla okolo. Pozdravila sa mu, no nereagoval. Všimla si, že má divný pohľad, a tak nás zalarmovala. Zistili sme, že nedýcha a ani srdce mu nebije, a tak sme mu okamžite dali prvú pomoc,“ prezradil tréner, ktorý sa riadil pokynmi z tiesňovej linky, kým na miesto neprišla záchranka.

„Výzvu na tiesňovú linku so žiadosťou o pomoc pre muža, ktorý skolaboval a nedýcha, sme prijali o 8.32 hod. Kým k nemu nedorazili profesionálni záchranári, prvú pomoc mu podali laici,“ informovala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová s tým, že operátorka tiesňovej linky ich počas hovoru inštruovala, ako správne resuscitovať.doplnila hovorkyňa. Záchranári boli podľa trénera na mieste do siedmich minút. „Celá akcia zabrala pol hodinu,“ spomenul si Marek, ktorý je rád, že s druhým trénerom prebrali Ivana k životu. Podľa Vilčka mužov kolaps nemal súvisieť s cvičením. „Nevieme, aké mal zdravotné problémy, no mal dostať infarkt,“ uviedol tréner. Ivana ešte v ten deň previezli do banskobystrickej nemocnice, kde sa podrobil operácii a už sa zotavuje.

Každý športovec by sa mal dať vyšetriť

Viliam Fischer, kardiochirurg

Kto sa chce venovať akejkoľvek fyzickej športovej príprave, či už doma cvičí, alebo chodí behať, mal by si dať urobiť kardiologické vyšetrenie! Nielen vrcholoví športovci, ale aj takzvaní amatéri. Bez toho by som nešiel do záťaží. Vidím, koľko ľudí behá a zaujímalo by ma, či majú kardiologické vyšetrenie.

Kedy sa vyhnúť posilňovaniu

- pri zranení

- počas choroby a krátko po nej

- po estetických minizákrokoch

- pri akejkoľvek bolesti